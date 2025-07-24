網家金融科技子公司21st FinTech取得日本Payment for股權 深化經營

PChome 網路家庭（8044）旗下金融科技子公司二十一世紀金融科技株式會社（21st FinTech）24日宣布將與日本領先的支付業者Payment for（原名Metaps Payment）建立策略合作關係並進行投資。21st FinTech將深耕日本市場與擴大亞太區布局，展現對區域金融科技生態系的長期承諾。

本次交易，21st FinTech將以92億日圓取得日本MPI Inc.發行之特別股，占稀釋後65% 股權，取得MPI Inc.全資持有之Payment for支付公司。雙方攜手推動集團整合與業務擴張，後續規劃持續整併，進一步強化跨境服務能力，並擴大在亞洲支付市場的占有率。

根據日本經濟產業省統計，2024 年日本非現金支付比率僅約42.8%，相較中國大陸、韓國及台灣等鄰近市場偏低。但日本政府持續推動非現金支付，較2019年的滲透率26.8% 已有顯著提升。政府也推動「一般社團法人無現金推進協議會」、推廣統一規格的QR Code支付工具「JPQR」、針對中小企業提供導入無現金支付的補助與支援，以及與其他省廳協力推動政策落地，非現金支付比率朝80%的長期目標邁進。透過本次對 Payment for 的策略投資，21st FinTech積極切入日本這個具高度潛力與長期發展動能的關鍵市場。

創立於1999年的Payment for，為日本數位支付基礎建設的重要推手，是日本前十大支付業者。2024年總處理交易金額（TPV）突破3,000億日圓，服務超過10,000家商戶，2024年營收達約日圓27億。其產品組合涵蓋支付解決方案、模組化解決方案及信用服務，並全面符合PCI DSS安全標準。旗下代表性產品包括會員費工具「Kaihipay」、票務平台「Ticket Pay」與即時薪資服務「CRIA」，深獲企業客戶信賴。

21st FinTech目前服務橫跨台灣、日本以及東南亞逾300萬用戶與100萬間商戶。整合式金融科技平台服務範圍涵蓋第三方支付、支付閘道、AI智能風控、分期、電子錢包等。21st FinTech也在2024年9月獲選為東京證券交易所首屆「Asia Startup Hub」亞洲14家新創企業之一，朝日本掛牌上市目標前進。