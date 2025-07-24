國票金公司派發動現金增資3億股增資樂天 金管會：尊重董事會決定

國票金控公司派發動現金增資3億股，增資轉投資的純網銀樂天，金管會銀行局副局長侯立洋今天表達二大意見，一是尊重公司治理，亦即尊重董事會的共識和決定，二是若樂天的虧損達到三分之一，必須增資時，主管機關仍會給一定期間，包括讓召開董事會，甚至股東會通過的程序都完成。

亦即，樂天銀行的增資若是在虧損達三分之一時才進行，也不會馬上就被要求立即完成增資，而會給期限要求國票金控完成，絕不會有「措手不及」的狀況出現。

侯立洋指出，金融機構辦理現金增資，這涉及公司治理，金管會尊重公司治理的決策。他說，金融機構要健全其資本，金管會樂見其成、也歡迎，但另一方面，金控是否增資，以及增資到何種程度，要由其決定。侯立洋指出，所謂的「公司治理」，也包括增資要循一定的程序，「至少要經過董事會，甚至股東會的程序！」因此即使要增資，也得看必備的這些程序是否完成，再由公司依照相關程序向金管會申請增資，屆時金管會再作審核。

由於國票金大股東現在對增資意見分歧，包括耐斯及公股都反對增資，那麼要為樂天增資的財源，是否可用其他籌資方式替代，是否可包括發債或借款？侯立洋指出，這也要看有否符合銀行法的規定，其中，已確定發債取得的資金不能當作資本額。

侯立洋表示，銀行法64條規定，銀行虧損若超過資本三分之一，則由主管機關限期補足資本，屆時銀行為被金管會要求增資，但在還沒達到之前，也可檢視自身是否有財務業務需要，來決定是否先辦增資；但侯立洋也說，即使虧損達三分之一得限期增資，金管會也將給予銀行可順利完成召開董事會甚至股東會等現金增資的必備程序，至於期限多長，就要看不同的個案及實際需求，由銀行局審酌而定。