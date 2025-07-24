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台新新光金合併！吳東亮動情提到父親吳火獅 喊話：一定會感到驕傲

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台新新光金控今天舉行合併酒會，董事長吳東亮說，台新新光強大品牌結合，是感情延續，也是承諾的延續。記者藍鈞達／攝影
台新新光金控今天舉行合併酒會，董事長吳東亮說，台新新光強大品牌結合，是感情延續，也是承諾的延續。記者藍鈞達／攝影

台新與新光金控正式合併，成立「台新新光金融控股公司」，資產規模達8.3兆元，一舉成為全台第四大金控。董事長吳東亮成立酒會致詞中動情提到父親、新光集團創辦人吳火獅，表示：「我相信他今天一定會為我感到驕傲。」

他也說，台新新光強大品牌結合，是感情延續，也是承諾的延續。

吳東亮也特別提到，他這幾年以工商協進會理事長身分海外交流，他發現最近要走出去打國際盃，現在是最適合的時機，不過台灣金融業規模要夠大，才能成為台商在國際間的後盾。

吳東亮強調，站在四大金控的新起跑點上，未來將放眼全球，打造具有國際競爭力的金融集團。

下午的慶賀酒會吸引超過900位賓客出席，包括國內金融圈重量級人士，氣氛熱烈。來自香港、日本等海外合作夥伴也紛紛致賀信，顯示新金控未來的國際發展潛力備受矚目。吳東亮強調，這次合併歷經20年努力，是一場來自民間的合意整合，也代表台灣金融產業邁入新的格局。

吳東亮 新光金控 台新新光金 新光金融控股

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