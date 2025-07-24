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新台幣終場打回29.4字頭 外資上午下午兩樣情

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
新台幣匯價今天上午盤和下午盤，呈現截然不同氛圍。示意圖。圖／聯合報系資料照片
新台幣匯價今天上午盤和下午盤，呈現截然不同氛圍。示意圖。圖／聯合報系資料照片

新台幣匯價今天上午盤和下午盤，呈現截然不同氛圍！上午盤在外資匯入和出口商拋匯下，最高匯價看到29.256元，勁揚1.06角；而下午盤外資反手買進美元匯出，新台幣終場被打回29.4字頭，以29.402元收盤，貶值4分。

早盤，市場預期FED將在9月啟動降息，美元指數本周偏弱向97關卡靠攏。有外資匯入款及出口商拋匯，將台幣拱到「29.2」字頭，升破29.3元。

台股方面，外資今天再買超101.5億元，累計連八買，共計買超966.94億元。匯銀表示，外資在下午盤「變調」，應該是有股息匯出因素。至於「老大」今天僅是微幅調節。

外資 台股 新台幣

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