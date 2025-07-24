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合庫人壽歡慶成立15周年 舉辦「HIGH FIVE嘉年華」活動

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合庫人壽歡慶成立15周年，於7月舉辦盛大的「HIGH FIVE嘉年華」活動，展現品牌溫度與永續承諾。活動邀請YOYO家族、SONER樂團、琳誼、四分衛演出、金鐘主持蔡尚樺深度座談，全場氣氛熱烈，吸引上千人參與。

活動中由家庭照顧者組成的「烏客照顧者樂團」登台彈唱，展現企業與照顧資源的深度結合。合庫人壽總經理藍年紳分享：「合庫人壽多年來透過房貸壽險捐款支持長照家庭，提供近2萬杯喘息咖啡，希望持續提供照顧者更多的力量。」

董事長徐錫漳也表示：「我們連續15年獲得金管會認證為績優公司，並連續10年發放現金股利，是一家財務穩健值得信賴的保險公司。」家庭照顧者關懷總會祕書長陳景寧亦上台分享超高齡社會中，長照家庭應善用政府及企業資源聰明照顧家庭。

蔡尚樺與藍年紳除暢談過去15年的職涯、家庭與財務規劃，也探討未來15年的展望與理想。兩人談及理財風險、教育基金與照顧家庭責任，也提到合庫人壽提供保戶居家照顧服務的「安心守護計劃」，包括免費15小時的彈性照顧替手居家服務及專業指導員到府協助，並協助盤點、整合長照資源，為保戶量身打造高效能的家庭照顧計劃，展現企業對照顧者的長期支持，藍年紳補充：「今年投資市場動盪不安，所以合庫人壽推出全新美元計價保險商品美好安心美元養老保險-定期給付型，有助投資人分散投資風險，提升資產穩定性，協助保戶在不同人生階段都能安心前行。」

嘉年華活動熱鬧，人聲樂團SONAR、療癒系歌手琳誼、搖滾天團四分衛熱力開唱，炒熱全場氣氛，活動中亦安排多場抽獎，送出7-11商品卡、漫遊卡、摩斯漢堡券及新光三越禮券等多項好禮，藍年紳並提醒民眾，在暑假期間，不管出國遊玩、留學或遊學，都不要忘記透過網路投保旅平險，更重要是慎防詐騙，勿輕信網路消息，避免讓原本開心的出遊變成令人傷心的回憶。

合庫人壽表示，成立15年來不斷推出多元的保險商品、網路投保優惠活動及保戶加值服務回饋客戶，未來將持續秉持「財務穩健、誠信經營」的理念，致力成為最溫暖的保險夥伴，陪伴民眾度過每一段人生旅程，期待與所有保戶攜手迎接下一個更精彩的15年。

合庫 保險 金管會

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