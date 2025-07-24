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元大銀進軍高雄特區開辦16項高資產業務 瞄準三大策略主軸

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
元大銀進軍高雄特區開辦16項高資產業務。圖／元大銀行提供
元大銀進軍高雄特區開辦16項高資產業務。圖／元大銀行提供

元大銀行進軍亞洲資產管理中心高雄特區，不僅為首批進駐且開業的銀行，且已有三大策略作為主軸。對此元大銀行指出，本次進駐專區，將聚焦的三大策略主軸，包括了專業服務就地深化、金融人才南移、以及引動資金落地與回流，尤其元大銀行將藉由彈性授信與資產配置產品，吸引企業主、家族資金與海外資產返台，活絡資本市場運用，協助政府落實資金回流與高資產財富本地化治理。元大銀行也將持續結合金控集團資源，並擴大與投信投顧跨業合作，引進私募股權及未具證境外基金，打造高雄專區成為「人才、資金、制度」三位一體的新金融聚落。

元大銀行此次參與首波試辦，獲准開辦16項高資產試辦業務，涵蓋彈性授信方案（如特定金錢信託受益權自行質借、保單保費融資、Lombard Lending）、家族辦公室服務、私募股權及未具證境外基金、跨境金融服務等，針對資產淨值新台幣一億元之高資產客戶，提供一站式、量身訂製的整合服務。

對於三大策略，在專業服務就地深化方面，元大銀行進而說明，專區據點規劃先行於高雄分行為臨時據點，待新分行設立後將移至高雄亞洲新灣區，由總行私人銀行部與在地分行攜手營運，提供涵蓋授信、財富傳承、信託與保險整合的全方位解決方案。另對於金融人才南移，元大銀行則指出，會配合政府「留才引資」政策，積極整合全行資源，派駐具國際金融經驗與專業證照的財管顧問進駐高雄，實踐高階人才南進、專業服務在地化的政策期待藉。

元大銀行也指出，已與台灣頂尖會計師及律師事務所簽約合作，針對資產規模超過新台幣5億元的超高淨值客戶及家族，協助設立單一家族辦公室，實踐家族治理及公司治理，並達到財富永續傳承的目標。此外，對於考慮成本效益的龐大台灣中小企業家族，將以銀行的整合性金融產品及服務為平台，提供虛擬家族辦公室服務。

元大銀行也分析，除了銀行在南台灣有堅實的客群基礎，高雄具備港都與國際連結、土地成本優勢及政策推動力，加上金管會訂定「二年有感、四年有變、六年有成」政策節奏，將是台灣資產管理市場轉型的重要支點。

元大 淨值 新台幣 境外基金

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