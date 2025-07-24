丹娜絲颱風釀災 富邦金控宣佈捐款2000萬協助重建

丹娜絲颱風7月6日從嘉義登陸，重創台灣台南、嘉義等地區，造成多處停水、停電，民宅災損、農產及民間設施損失慘重，持續需要社會援助。富邦金（2881）24日宣佈捐助新台幣2,000萬元予衛福部轄下財團法人賑災基金會救災捐款專戶，協助丹娜絲風災救助、災民後續生活及社會重建相關費用。

富邦金控董事長蔡明興表示，面對突如其來的天災，企業應盡己所能成為社會安定的力量。富邦金控始終秉持「正向力量 成就可能™」的品牌精神，在關鍵時刻挺身而出，與受災民眾並肩同行。我們深知，風災帶來的不只是眼前的損失，更有重建生活的漫長挑戰，因此，希望捐助支持災後中長期的社區重建與生活扶助工作，並號召社會各界持續匯聚力量幫助受災居民渡過此次難關。

富邦金控旗下子公司富邦人壽與富邦產險也於丹娜絲颱風第一時間啟動緊急應變機制，提供客戶關懷與協助。

富邦人壽在風災第一時間即啟動緊急應變方案，保戶如果因颱風災害成為受災戶，將提供快速理賠服務、醫療保險金抵繳住院費用服務、續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、房貸協處方案申請、免費保單補發等六大緊急應變方案與關懷措施（申請期間：即日起至2025年9月30日止），並加強各地通報機制，主動查詢受災保戶比對及關懷聯繫，協助保戶安度災情。

富邦產險亦於第一時間立即啟動緊急應變小組，積極關注各地風災影響與保戶損失情形並主動進行關懷，為保戶提供最即時的協助與理賠指引，並同步啟動快速理賠機制，協助受災保戶早日恢復正常生活。此次颱風對香蕉等作物影響嚴重，富邦產險亦於災後即刻安排廠商進行香蕉植株保險的勘損作業，期望能以最快速度完成影像拍攝，讓農民得以及時展開清園作業，避免因勘損延誤復原，也減少病蟲害風險。

富邦金控長期致力於落實企業社會責任，無論是台灣或國際的重大災難，我們始終在第一時間伸出援手，積極傳遞正向力量、實踐社會關懷。富邦金控及旗下子公司將持續協助政府投入此次風災重建工作，也期盼社會各界共同關懷並協助災區民眾早日恢復家園。