劉燈城：「新新併」掀連鎖效應 將成金融整併政策推動試金石

台新金今日正式合併新光金成為「台新新光金」，總資產版塊將躍居全體金控第四大，資產規模突破8兆元，對此曾任財政部次長，以及合庫金、華南金、台灣金等多家公股金控董事長的劉燈城分析，新新併掀起的連鎖效應，將成為檢視台灣金融整併推動政策方向、企業競爭策略與市場韌性的試金石。

劉燈城說，在全球高利率環境、AⅠ時代金融科技興起、資本市場高度競爭的背景下，台灣金融業必須加速蛻變，走向更有規模、更有彈性、更有活力的新格局，更重要的是整併不應僅限於國內規模擴大，而應朝國際競爭力提升邁進，20年後若台灣金融機構能夠在東南亞、東北亞或其他國際市場站穩腳步，甚至進入世界百大企業之列，這波整併潮才能真正稱得上是成功的起點。

劉燈城指出，這場合併案之所以備受矚目，並不單是因為其規模較大，更在於其背後代表的結構性轉變，這顯示金融整併不再只是政策主導下的產物，而是企業自發、策略導向的轉型策略的實現。他更指出，在金融科技與AI興起、全球金融環境變動日益劇烈、以及數位轉型壓力下，這場合併如同敲響台灣金融業轉型的鐘聲，代表民營金融機構正逐步躍居市場的主角，並對長年高居主導地位的公股體系形成挑戰。

劉燈城回顧台灣的金融版圖從政策驅動到市場主導，認為其演變歷程可分成四個階段來觀察，尤其是從2020年迄今，已進入第四階段的「民營主導新整併期」。他分析，進入2020年代，金融市場質量均發生變化，公股銀行市占率僅餘48%，前五大銀行公股僅剩台銀、合庫、一銀等三家，其餘二家為民營銀行，中國信託銀行排名第2，國泰世華銀行排名第5，因此除了公股金融機構競爭力有待提升，民營金融機構規模及影響力更是日增，包括金融整併已由民營金融機構主導，透過自發整併以追求綜效與國際競爭力的新時代就此展開。

劉燈城認為，此一時期整併明顯轉向市場導向，金融機構整併主要評估依據為發展策略與財務綜效等舉例，包括富邦金購併日盛金、台新金購併保德信人壽、玉山金購併保德信投信、永豐金購併京城銀行等等，他進而指出，尤其台新金與新光金兩家規模較大金控的「新新併」在這波整併中規模最大，更可視為此一新階段的里程碑。

劉燈城分析，台新金控與新光金控在業務及客戶面各有所長，二家金控的互補性，在於產品線變完整，市場變大、風險變小、資金變充裕，將能更進一步打造跨領域財富管理平台；他也看好，台新透過新光的保險通路推動銀行業務，新光則可借助台新的資源與科技能力，改善財務結構、推動數位轉型，突破多年來保險業增長停滯的瓶頸。此外，銀行與保險資源的整合，也有助於實現交叉銷售、資本運用整合與客戶資料共享分析，在成本控管與收益拓展上均具潛力。

劉燈城說，除了台新新光金的資產規模晉級金控前四大之外，台新銀與新光銀合併後，資產規模約4.3兆，銀行排名從原10名之外前進至5-7名之間，這一變化不僅象徵民營金融力量的壯大，也對公股金控帶來不小的轉型壓力。相形之下，劉燈城認為，除了公股金控轉型較為緩慢，缺少策略彈性與整併動能，倒不如在現行架構下，公股金控普遍擁有眾多子公司，如銀行、證券、保險、投信、創投、資產管理等，他更建議，若能從子公司間整合做起，例如推動公股投信整併為單一品牌、整合資產管理平台等，將更有機會提升效率並減少阻力。他也觀察近期玉山金控收購保德信投信股權的案例指出，這已展現出市場對資產管理規模化、專業化與集中化，如高雄資產管理專區的重視。

劉燈城也認為，隨著民營金控的市佔與品牌力不斷擴張，公股金控目前面臨三大結構性困境，包括：(1)治理彈性不足：公股金控多受制於政府董監席次派任、政黨輪替與考核體系；負責人頻繁更迭，無法規劃長久發展策略，併購談判彈性遠低於民營機構；(2)內部資源分散：多數公股金控旗下子公司眾多（銀行、證券、保險、投信、創投等），整合成本高、品牌一致性不足、綜效不明顯；(3)人才招募困難：僵化的考核制度與待遇結構，不利於吸引年輕優秀人才與金融科技背景員工。因此他也示警，如果公股金控無法提升競爭力並加快腳步整合與民營金控對手抗衡，未來恐怕將面臨邊緣化，甚至退出舞台的命運。

劉燈城分析，即使新新併之後，市場上還有14家金控，與美、日等成熟市場相比，仍顯分散與規模不足，例如日本1990年代金融整併後，目前僅有三菱UFG、三井住友、瑞穂等三大金融集團主導市場，美國則以幾家超大型金融控股集團，如摩根大通、美國銀行、花旗集團為核心。過去20年，台灣欠缺大型金融機構進入國際舞台競爭，國際化、創新化、多元化不足，金融產業進步不大。同一時間，台灣電子產業快速發展，培育了世界級企業台積電、聯發科等公司，這顯示台灣金融產業與其他產業在全球化佈局上的落差。他建議，在國際化趨勢下，台灣未來金控數量若能如二次金改目標，再予減少至6至8家，將更能集中資源、提升競爭力。