沒有AI護身 南韓股市強漲逾3成：軍工護體

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聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
在「投資潮流轉向全球化」的趨勢下，以韓國、德國、墨西哥、巴西等國股市表現突出。（路透）
在「投資潮流轉向全球化」的趨勢下，以韓國、德國、墨西哥、巴西等國股市表現突出。（路透）

今年以來美元弱勢，在「投資潮流轉向全球化」的趨勢下，以南韓、德國、墨西哥、巴西等國股市表現最為突出，富蘭克林證券投顧表示，韓國股市漲幅34％，核心動能來自國防工業全球化擴張。

富蘭克林坦伯頓全球指數投資組合主管Dina Ting表示，韓國股市上漲的核心動能來自國防工業全球化擴張，韓國航太企業正於德國、波蘭等地設立生產基地，直接受惠歐洲國防預算提升，疊加總統大選落幕後政治趨穩，以及ETF淨流入激增121%，形成多重支撐。

德國股市的強勢則源於三重優勢：產業配置差異化（金融/工業股占比達42%，遠高於科技股7%）、基建與國防支出（千億歐元投資計畫），以及美元再平衡需求（美國稅改削弱美元吸引力）。

拉丁美洲方面，墨西哥憑藉近岸外包優勢及消費必需品類股抗跌特性，抵消匯款下滑衝擊；巴西股市則受益於中國加一戰略，成為農產品替代供應樞紐，中資協議深化增長潛力，但投資人仍需關注2026年大選變數。

富蘭克林證券投顧資深副總經理羅尤美表示，投資人在基金的核心配置首選平衡型，股票基金持續看好科技產業，非美元資產看好日本與印度基金；不過，韓國、德國、墨西哥、巴西等這些漲幅已然優異的單一股市，趨勢已是透過海外ETF來參與。針對已透過券商複委託直接買賣美國掛牌股票的積極專業投資者，也可以留意美國掛牌ETF的更多元投資選擇。

德國

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