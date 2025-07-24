永達保經擁有319位 MDRT 會員 董座吳文永：持續學習、持續精進

根據MDRT官網公布的2025年百大會員排行，永達保經以319位MDRT會員名列百大之列，實力不容小覷。值得一提的是，永達保經擁有MDRT終身會員身分高達112人，居兩岸保經業之最。

永達保經表示，MDRT這四個字母，是每一位壽險從業人員心中的殿堂，是全球保險專業最高榮耀的象徵，更是專業知識與客戶信任的最佳證明。

「在永達，每兩位業代就有一位是MDRT。」董事長吳文永指出，這成績背後靠的不是運氣，而是扎實的制度設計、強大的教育資源，以及全方位的獎勵機制。永達保經為協助業代勇闖MDRT殿堂，推出一系列培訓與獎勵機制，包括專業提升課程：規劃完整的財經、理財、保險實務等訓練，與時俱進提升專業力。菁英登峰獎勵：凡達成MDRT資格，公司補助MDRT入會費與出席註冊費。高手交流會：邀集頂尖高手齊聚，激發靈感、突破極限。專屬形象打造：提供專業形象照、專屬制服，塑造MDRT尊榮形象。榮耀桂冠肯定：頒發獎座、業大表揚、媒體專訪報導，打造個人品牌。特別加冕獎勵：累積達成MDRT五屆者現金獎8萬元，每累計五屆再享24萬元獎勵金。挺專業加碼：賓士購車金200萬元摸彩資格、終身會員擁有出書補助。

除了兩岸MDRT高手交流之外，吳文永也鼓勵業代踴躍參加MDRT年會，擴展國際視野。2025年8月即將在澳門舉行的全球年會，永達預計將有超過80位MDRT會員參與。這場盛會將邀請來自世界各地的壽險傳奇登台演說，涵蓋專業技術、心態養成、人生管理等全人面向。「MDRT是一種生活態度，更是一種全人均衡的職涯追求。」

吳文永表示，不論是客戶的健康、家庭、財富，或業務員自己的生活，都需取得平衡，唯有持續學習、持續精進，才能轉化為客戶家族樹上無價的生命常青藤。

永達保經表示，MDRT不只是目標，而是一種文化的底蘊、一種追求卓越的DNA。從訓練、制度、舞台到資源，永達提供最全面的後盾，協助每位有志之士邁向壽險頂峰。「挑戰MDRT，年收百萬不是夢！」這不只是口號，更是眾多永達人親身實踐的成功經歷。未來永達將持續成為MDRT人才的孵化器、壽險菁英的最佳舞台，引領更多業務代表站上國際。