疫後雙貸族暴增10萬人 今年4月總人數逼近40萬大關、再創新高

據聯徵中心最新統計，全國同時持有房貸、信貸的「雙貸族」人數，於4月達到39.8萬人，創下歷史新高。

總計自2019年4月至2025年4月為止，7年時間暴增10萬3,863位雙貸族。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，自疫情後房價持續高漲，加上通膨帶動生活費，令不少民眾僅能房貸、信貸雙軌並行，長此以往，若槓桿操作太大，恐有財務危機。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，下半年面臨全球地緣政治影響，又有「關稅帝君」干擾金融環境，市場波動風險提高，加上央行推出信用管制措施以來，房市前景不明朗。

徐佳馨指出，過去不少房貸族以房增貸，或是再借信貸放大操作槓桿，當遇股市下殺或房市翻轉之際，恐難以收拾，投資者應審慎評估，當利率攀升，銀根持續緊縮下，寧可保守以對，以免後悔莫及。