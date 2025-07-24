快訊

是你嗎？3-4月期發票4張千萬大獎未兌領 消費明細地點一次看

俄羅斯遠東地區客機傳與地面失聯 機上載有50人

泰柬邊境衝突升溫！泰軍出動F-16「摧毀2軍事據點」 柬總理：別無選擇武力回應

聽新聞
0:00 / 0:00

台新新光金控誕生 吳東亮發員工信憶父親創業精神

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台新新光金控今天舉行揭牌儀式。記者胡經周／攝影
台新新光金控今天舉行揭牌儀式。記者胡經周／攝影

台灣金融業迎來重大里程碑。台新金控與新光金控合併案於今（24）日正式生效，合併後的新金控命名為「台新新光金融控股股份有限公司」，總資產達8.3兆元，一舉躍升為國內第四大金控。當日上午，雙方舉行揭牌儀式，慶祝台灣首宗金控合意併購案順利落幕。

董事長吳東亮發出員工信，強調合併不僅是資產與組織的整合，更是歷史的延續與使命的傳承。他指出，合併後的新金控將擁有涵蓋十多個金融業種的廣泛版圖，未來將透過品牌、人才與平台三大支柱，提升經營效能與服務品質，為員工創造更大的成長舞台。

吳東亮特別提到，其父親吳火獅為新光集團創辦人，始終以「維持現狀即是落伍，研究發展才有進步」為信念，並主張企業經營應「取之社會、用之社會」，這與台新長年秉持的「認真、創新、永續」價值觀一脈相承。他表示，自己作為這場合併轉型的舵手，深知人事穩定與人才慰留的重要性，將努力營造讓員工發揮所長的舞台。

他也提到，台新銀行創立初期，便有數千位新光人壽同仁參與認股，今日仍有不少創始股東在職，顯示兩家公司早有深厚淵源。吳東亮表示，正因如此，他深信所有台新新光金控的同仁將具備堅強向心力，攜手打造台灣最具競爭力的金融巨擘。

金融業 吳東亮 台新新光金控

延伸閱讀

台新、新光金合併 吳東進：兄弟山頂會合 再創高峰

台新新光今揭牌 躍金控四哥 魏寶生傳出任副董

台新新光揭牌 吳東進：山頂會合 再創高峰

為認祖歸宗纏訟20年！吳火獅私生女討新光百億家產 提告6兄姊

相關新聞

雙貸族逼近40萬人！徐佳馨：市場翻轉恐欲哭無淚

房價高漲、房貸限制多，加上利率攀升，不少有殼一族借信貸補缺口。住商機構觀察聯徵中心最新統計，全台同時持有房貸、信貸的「雙...

街口金融科技委託律師發聲明 重申未做錯事、無法認同一審判決

近期街口金融科技股份有限公司（街口金科）與泰山（1218）公司因投資36億元、後續產生民事爭議，雙方司法程序進入二審，審...

台新新光金控今揭牌 吳東亮發員工信：打造台灣最優質金融巨擘

台新（2887）新光金控24日正式合併，總資產規模8.58兆元，躍升市場第四大金控。台新新光金控24日上午舉行揭牌儀式，...

沒有AI護身 南韓股市強漲逾3成：軍工護體

今年以來美元弱勢，在「投資潮流轉向全球化」的趨勢下，以南韓、德國、墨西哥、巴西等國股市表現最為突出，富蘭克林證券投顧表示...

永達保經擁有319位 MDRT 會員 董座吳文永：持續學習、持續精進

根據MDRT官網公布的2025年百大會員排行，永達保經以319位MDRT會員名列百大之列，實力不容小覷。值得一提的是，永...

台新新光金控誕生 吳東亮發員工信憶父親創業精神

台灣金融業迎來重大里程碑。台新金控與新光金控合併案於今（24）日正式生效，合併後的新金控命名為「台新新光金融控股股份有限...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。