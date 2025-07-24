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台新新光金控誕生 吳東亮發員工信憶父親創業精神
台灣金融業迎來重大里程碑。台新金控與新光金控合併案於今（24）日正式生效，合併後的新金控命名為「台新新光金融控股股份有限公司」，總資產達8.3兆元，一舉躍升為國內第四大金控。當日上午，雙方舉行揭牌儀式，慶祝台灣首宗金控合意併購案順利落幕。
董事長吳東亮發出員工信，強調合併不僅是資產與組織的整合，更是歷史的延續與使命的傳承。他指出，合併後的新金控將擁有涵蓋十多個金融業種的廣泛版圖，未來將透過品牌、人才與平台三大支柱，提升經營效能與服務品質，為員工創造更大的成長舞台。
吳東亮特別提到，其父親吳火獅為新光集團創辦人，始終以「維持現狀即是落伍，研究發展才有進步」為信念，並主張企業經營應「取之社會、用之社會」，這與台新長年秉持的「認真、創新、永續」價值觀一脈相承。他表示，自己作為這場合併轉型的舵手，深知人事穩定與人才慰留的重要性，將努力營造讓員工發揮所長的舞台。
他也提到，台新銀行創立初期，便有數千位新光人壽同仁參與認股，今日仍有不少創始股東在職，顯示兩家公司早有深厚淵源。吳東亮表示，正因如此，他深信所有台新新光金控的同仁將具備堅強向心力，攜手打造台灣最具競爭力的金融巨擘。
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