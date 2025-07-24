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台灣人壽「保重溢生」健康險 6項特定重大傷病另給付保額20%

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
下台灣人壽推出「台灣人壽保重溢生重大傷病定期健康保險」（簡稱「保重溢生」），提供重大傷病及特定傷病雙重保障，不分階段確診即可一次領取保險金，補足高額醫療照護支出。圖／台灣人壽提供
下台灣人壽推出「台灣人壽保重溢生重大傷病定期健康保險」（簡稱「保重溢生」），提供重大傷病及特定傷病雙重保障，不分階段確診即可一次領取保險金，補足高額醫療照護支出。圖／台灣人壽提供

健康保障要超前部署！中信金（2891）旗下台灣人壽推出「台灣人壽保重溢生重大傷病定期健康保險」（簡稱「保重溢生」），提供重大傷病及特定傷病雙重保障，不分階段確診即可一次領取保險金，補足高額醫療照護支出；第二保單年度（含）以後，針對器官移植等6項特定重大傷病，額外再給付保險金額20%，在保戶最需要支援的時刻扮演最佳後援。

根據台灣人壽2025「臺灣高齡社會退休生態觀察指標」調查，「健康不好」（42%）和「通膨」（28%）是民眾退休後兩大困擾；衛福部2025年5月統計資料亦顯示，國人重大傷病有效領證數達107萬人，相當每22人有1人罹患重大傷病，當中以癌症占46%為最大宗，患者治療期間不僅得面臨身心極大考驗，醫療支出往往成為家庭沉重經濟負擔。

台灣人壽「保重溢生」兼顧健康保障與財富累積，針對22項重大傷病風險，以及急性心肌梗塞（重度）、冠狀動脈繞道手術、心臟瓣膜開心手術等5項特定傷病，初次確診並符合理賠條件，無需等待即能一次請領保險金；自第二保單年度（含）以後，如有器官移植、慢性腎衰竭、嚴重創傷等6項特定重大傷病，額外給付保險金額20%，保障再升級。

以30歲女性為例，投保「保重溢生」保額新臺幣100萬元，繳費20年期、年繳保費37,300元，若在45歲初次罹患「重大傷病」及「特定重大傷病」，取得證明後即可一次領回120萬元，安心治療守護健康。「保重溢生」亦結合外溢健康管理機制，保戶於指定期間提供健康檢查、疫苗接種或癌症篩檢證明（3擇1），續年度保費最高可折減2%，鼓勵保戶愈健康愈省保費；此外，若未曾申領保險費，身故或85歲保障期間屆滿時，可領回年繳保費1.06倍，保費有去有回，養老傳富下一代。

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