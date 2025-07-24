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LINE Bank 推出「友感帳戶」 家族開銷、社團收帳助手

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
LINE Bank。圖／LINE Bank提供
LINE Bank。圖／LINE Bank提供

日常生活當中難免有許多必須與親友、社團共同支出的需要，像是家族開銷、社團公費、小孩班費等，明細繁雜、管帳困難常常成為一大難題。純網銀LINE Bank 24日宣布在過去廣受歡迎的「好友轉帳」基礎上，推出團體帳務的神助手「友感帳戶」，是目前市場上唯一整合LINE社群、銀行金流與帳務管理的金融服務。

LINE Bank表示，身為主揪只要在LINE Bank APP上快速開立「友感帳戶」，再一鍵揪LINE好友加入成為帳戶成員，就能輕鬆處理團體收款、共享帳務資訊，讓記帳更輕鬆便利又透明。為歡慶帳戶上線，LINE Bank年底前還加碼提供主揪「友感帳戶」專案高利活存利率1%，與帳戶成員還都能再抽現金$17,800元。

為讓團體帳務管理更有效率，LINE Bank繼推出「轉帳」、「分帳」服務後，再推「友感帳戶」來有效管理一個家庭、社團成員等的費用收支帳務服務。主揪和成員不需要跑臨櫃開戶，只要申辦LINE Bank就能開一個「友感帳戶」。每一友感帳戶最多30人加入（包含主揪與成員），可隨時用手機檢視帳務異動與成員名單，從兩大功能解決團體帳務兩大難題。

LINE Bank說明，第一，解決身為主揪常常得一一向每個人收錢、找零的問題。現在只要使用LINE Bank「友感帳戶」，不但能輕鬆一鍵揪好友加入帳戶成員，透過「邀請轉帳」的按鈕，就能發送邀請轉帳通知輕鬆跟帳戶成員收費，不怕漏掉任何一筆錢，而成員轉帳付款的金額將轉入主揪的「友感帳戶」，無須再另外給帳號，友感帳戶交易紀錄裡也清楚記下每人轉入的金額，而共同擁有一個獨一無二、能客製化名稱的「友感帳戶」更添歸屬感。

第二，解決過往主揪常需要「代墊」社費、繳班費的問題。無論是主揪、帳戶成員，只要透過「存款」按鈕，就能輕鬆選擇將LINE Bank其他帳戶的錢，主動存入「友感帳戶」。任何帳務異動都會收到LINE即時通知，讓費用流向更加透明，同為LINE Bank客戶享行內轉帳免手續費，不必擔心手續費積少成多。

LINE 社團 記帳 LINE Bank連線商業銀行

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