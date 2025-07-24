告五人響應磊山保經「讓愛看見希望」公益募款 將愛送往偏鄉

超人氣Z世代天團「告五人」今年擔任磊山保險經紀人15周年品牌代言人，在深入了解磊山長期以來投入公益、穩定支持原鄉與弱勢團體的理念後深受感動。於今年4月高雄《MY MAGIC 宇宙超有趣》2025世運極限版演唱會後，宣布捐出新台幣1,200萬元支持兒童身心教育及偏鄉醫療照護，其中200萬元響應磊山保經的「讓愛看見希望」公益募款活動，攜手推動偏鄉音樂教育，讓愛與聲音走進原鄉，走向世界，讓希望不間斷地發光。

「因為有哈瓜們對我們的愛，才有今天的告五人，我們也希望可以匯集大家的愛，去幫助每個需要愛心挹注的角落。」這是告五人對於投入公益最核心的信念。而當他們因為代言磊山保經，接觸到磊山推動14年的「讓愛看見希望」公益計畫後，驚喜地發現，這份信念與磊山長期穩定的「帶狀公益」理念，竟如此不謀而合。

磊山不只是資源的提供者，更是社會共好的長期陪伴者。自2010年起，透過每年穩定資源投入與深耕在地合作，已辦理逾300場公益行動，幫助超過20萬人次，成為金融保險業少見的帶狀公益推手。

磊山保經董事長李佳蓉表示：「保險的本質是愛，公益的底色亦是愛。我們不只是守護風險，更守護每段生命背後的價值與故事。很感謝告五人加入我們長期公益行動的路上，讓希望與聲音傳得更遠、更穩定、更有力量。」

「臺灣原聲童聲合唱團」由馬彼得校長創立，來自南投信義鄉，以合唱為教育起點，陪伴原住民孩童走出山林、走向世界，唱出自信與希望。這群孩子的純淨嗓音與堅定眼神，讓告五人深受觸動。「我們相信音樂能療癒創傷，也能創造未來。」告五人表示，透過這筆捐款，希望成為原聲孩子音樂夢想背後堅實的力量，也呼籲社會大眾看見這份來自偏鄉的純粹與光芒。

2025年公益月，磊山保經支持的11個公益專案，橫跨兒童及青少年教育、藝術、偏鄉照顧、高齡等多元領域，包含「原聲童聲教育協會」推動原住民教育與音樂培力；「小珍珠助學計劃」與「撿回珍珠計劃」，皆致力於協助弱勢學子完成學業、翻轉未來；「青藝盟花樣戲劇節」以表演藝術陪伴青少年探索自我、培養表達力；「谷若思照護型星光教室」提供偏鄉夥伴營養餐食與照顧；「孩子的書屋」守護偏鄉兒童的教育與成長；「紅葉少棒」課輔經費支持，以棒球與課輔教育養成品格與毅力；「牽風箏的人計劃」協助中介學校發展戲劇教育輔導；「親愛愛樂」以音樂啟發偏鄉孩童生命能量；協力「弘道老人彭祖體驗」及共生社區推廣，共同倡議高齡共融教育；「更生少年關懷協會」則為迷途少年提供陪伴與餐券，幫助重啟人生。這些行動不僅讓受助者看見希望，更讓參與者成為未來的點燈者。

讓愛看見希望公益募款活動已全面開放線上捐款，磊山誠摯邀請社會大眾一同響應，讓善意匯流成河，讓行動凝聚成光。

磊山保經總經理許弘偉進一步說明：「在理念實踐上，磊山有一套明確推動路徑，我們的公益實踐不僅止於捐款，而是以『捐錢與捐力、陪伴與培力、邁向永續』三階段模式推動。我們從即時回應需求出發，進而與公益團體建立合作信任，最終協助其自立發展，讓受助者成為下一個助人者，這才是真正的希望循環。」他也指出，磊山每年辦理超過30場公益行動，許多同仁攜家帶眷參與其中，讓公益從企業責任，轉化為一場全民參與的生命行動。

「讓愛看見希望」壓軸活動，「你、我、我們」公益音樂會將於年末登場，預期邀請告五人親臨現場，與「原聲童聲合唱團」、「親愛愛樂」、「孩子的書屋」等團體共創音樂，一起用音樂實踐「在一起，更美好」的品牌精神，也見證善與愛的匯聚。