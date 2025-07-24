新新併正式合併 元富證券：帳號與交易正常運作 無須額外辦理變更手續

台新新光金控旗下元富證券歡慶金控合併、滿足投資人對開戶回饋的期待，加碼推出優惠開戶方案，以簡單直覺的數位開戶流程、豐富的獎項，邀請投資人展開多元理財生活。

元富證券「聰明投資學 理財不再憑感覺」，歡慶金控合併啟動新篇章，推出三重好禮，第一、開戶即享500元全家購物金。第二、交易享回饋，透過好富投App達成「首筆台股電子交易」及「首筆複委託交易」享500元台股手續費抵用金，第三、交易達50萬元送100元台股手續費抵用金，每月最高1,000元。開戶加交易最高享4,000元等值好禮。元富期望透過實質手續費抵用金，提升投資人參與市場的動能，並搭配好富投App整合式交易平台，證券、期貨、複委託一站式下單，協助投資人建立自身投資節奏，讓理財不再憑感覺。

針對市場關注金控整併後帳戶是否需要調整，元富證券表示，所有帳號與交易功能將正常運作，投資人無須額外辦理任何變更手續。確保交易不中斷、權益零影響，並持續提供穩定且高品質的數位理財服務，讓投資人無後顧之憂安心參與市場。對於關注理財規劃與數位操作體驗的投資人，現在透過元富開立帳戶，更可優先體驗未來金控資源合併下所帶來的便捷與效能，率先掌握便捷、安全的投資體驗，成為新階段數位理財生活的起點。

展望未來，元富指出，將持續以創新思維優化數位理財服務，持續強化平台功能升級與體驗，打造更便捷、彈性與安心的投資環境。