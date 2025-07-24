快訊

3颱共存！第9號颱風「柯羅莎」生成 最新路徑、對台影響出爐

726罷免倒數！吳宗憲拒表態「藝人不應該公開政治立場」 親曝原因

開幕才3天…台中豐原烤鴨店疑食物中毒14人送醫 食安處稽查：勒令停業

聽新聞
0:00 / 0:00

新新併正式合併 元富證券：帳號與交易正常運作 無須額外辦理變更手續

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
台新金控與新光金控今天正式合併為「台新新光金融控股股份有限公司」，上午於台新總部舉行揭牌儀式，由董事長吳東亮（中）、董事魏寶生（右四）與獨董們，包括前花旗董事長管國霖（左二）、石化界大老台灣石化合成董事長吳澄清（左四）、翔肇投資法人代表郭瑞嵩（左三）、經濟部前部長王美花（右三）等一起進行。記者胡經周／攝影
台新金控與新光金控今天正式合併為「台新新光金融控股股份有限公司」，上午於台新總部舉行揭牌儀式，由董事長吳東亮（中）、董事魏寶生（右四）與獨董們，包括前花旗董事長管國霖（左二）、石化界大老台灣石化合成董事長吳澄清（左四）、翔肇投資法人代表郭瑞嵩（左三）、經濟部前部長王美花（右三）等一起進行。記者胡經周／攝影

台新新光金控旗下元富證券歡慶金控合併、滿足投資人對開戶回饋的期待，加碼推出優惠開戶方案，以簡單直覺的數位開戶流程、豐富的獎項，邀請投資人展開多元理財生活。

元富證券「聰明投資學 理財不再憑感覺」，歡慶金控合併啟動新篇章，推出三重好禮，第一、開戶即享500元全家購物金。第二、交易享回饋，透過好富投App達成「首筆台股電子交易」及「首筆複委託交易」享500元台股手續費抵用金，第三、交易達50萬元送100元台股手續費抵用金，每月最高1,000元。開戶加交易最高享4,000元等值好禮。元富期望透過實質手續費抵用金，提升投資人參與市場的動能，並搭配好富投App整合式交易平台，證券、期貨、複委託一站式下單，協助投資人建立自身投資節奏，讓理財不再憑感覺。

針對市場關注金控整併後帳戶是否需要調整，元富證券表示，所有帳號與交易功能將正常運作，投資人無須額外辦理任何變更手續。確保交易不中斷、權益零影響，並持續提供穩定且高品質的數位理財服務，讓投資人無後顧之憂安心參與市場。對於關注理財規劃與數位操作體驗的投資人，現在透過元富開立帳戶，更可優先體驗未來金控資源合併下所帶來的便捷與效能，率先掌握便捷、安全的投資體驗，成為新階段數位理財生活的起點。

展望未來，元富指出，將持續以創新思維優化數位理財服務，持續強化平台功能升級與體驗，打造更便捷、彈性與安心的投資環境。

元富 台新新光金控

延伸閱讀

台新金控與新光金控 今日舉行合併揭牌儀式

富盛證券投顧響應亞資中心 成首家整合跨品牌私募產品的基金平台

失業女當車手賺2000元 害人損失280萬判刑1年半

下周星座運勢／太陽入獅子…牡羊座喚醒熱情、巨蟹迎新理財計畫

相關新聞

雙貸族逼近40萬人！徐佳馨：市場翻轉恐欲哭無淚

房價高漲、房貸限制多，加上利率攀升，不少有殼一族借信貸補缺口。住商機構觀察聯徵中心最新統計，全台同時持有房貸、信貸的「雙...

台新新光金控今揭牌 吳東亮發員工信：打造台灣最優質金融巨擘

台新（2887）新光金控24日正式合併，總資產規模8.58兆元，躍升市場第四大金控。台新新光金控24日上午舉行揭牌儀式，...

LINE Bank 推出「友感帳戶」 家族開銷、社團收帳助手

日常生活當中難免有許多必須與親友、社團共同支出的需要，像是家族開銷、社團公費、小孩班費等，明細繁雜、管帳困難常常成為一大...

告五人響應磊山保經「讓愛看見希望」公益募款 將愛送往偏鄉

超人氣Z世代天團「告五人」今年擔任磊山保險經紀人15周年品牌代言人，在深入了解磊山長期以來投入公益、穩定支持原鄉與弱勢團...

新台幣午盤升5.3分 暫收29.309元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收29.309元，升5.3分，成交金額6.12億美元

台新新光金控今誕生 成為第四大金控

台新金控與新光金控今天正式合併為「台新新光金融控股股份有限公司」，上午於台新總部舉行揭牌儀式，合併後總資產8.3兆元、躍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。