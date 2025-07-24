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第四大金控台新新光金控揭牌！董座吳東亮、副董魏寶生亮相

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新金控與新光金控，24日舉行合併揭牌儀式。記者胡經周／攝影
台新金控與新光金控，24日舉行合併揭牌儀式。記者胡經周／攝影

台灣金融業史上首宗金控合意合併案—台新金控與新光金控，24日舉行合併揭牌儀式，由台新新光金控董事長吳東亮、台新新光金控副董事長魏寶生、台新新光金控總經理林維俊、台新新光金控財務長賴昭吟等主管代表進行啟動儀式，宣告正式完成合併程序，並以「台新新光金控」新品牌揭開新篇章。合併後躍升為台灣第四大金控，服務千萬客戶、擁有逾百萬股東，體現企業共同願景與專業整合精神，致力打造具國際競爭力的全方位金融服務平台。

台新新光金控（2887）24日舉行合併揭牌儀式，總部大樓已率先換上新裝，布幕上出現四字標語：「認真同行」，而在合併後台新新光金融控股公司旗下子公司的金融業種超過10個以上，涵蓋銀行、保險、投信等業態，成為台灣金控版圖最具多元化的集團之一。

台新新光金控董事長吳東亮、台新新光金控副董事長魏寶生、台新新光金控董事吳澄清、郭瑞嵩、獨董王美花、張敏玉、管國霖、台新新光金控總經理林維俊、台新新光金控財務長賴昭吟，以及多位金控高層集體出席揭牌儀式。

總經理林維俊於會後受訪時表示，今天下午有一個慶祝酒會，會有一些比較詳細的說明。上午只是一個簡單的揭牌儀式，今天重點應該在他身後的那幾個字（台新新光金控）。

談及今天新金控揭牌心情，林維俊笑容滿臉地表示，「當然當然，這是經過了非常久的努力，才能夠走到這一天，我們心裡都很感動也很高興。」

而兩家金控合併後，躍升為台灣第四大金控，媒體詢問是否有機會可以挑戰第三？林維俊說，「我們會在這個基礎上努力，不過還是要經營有成績，股東、資本市場才會反映到股價，反映到總市值，所以我們會在這個基礎上努力，往前衝一直都是我們的目標，要一步一腳印，大家一起努力。」

台新新光金控下午將舉行盛大慶祝酒會，除董事長吳東亮、副董事長魏寶生、總經理林維俊及多位金控高層出席，據了解，包含財金界大老、政壇重量級人物、工商團體、金控合作廠商，以及法個金客戶等逾百位來賓也會共襄盛舉。

台新新光金控24日舉行合併揭牌儀式，總部大樓已率先換上新裝，布幕上出現四字標語：「認真同行」。記者戴玉翔／攝影
台新新光金控24日舉行合併揭牌儀式，總部大樓已率先換上新裝，布幕上出現四字標語：「認真同行」。記者戴玉翔／攝影
台新新光金控24日舉行合併揭牌儀式，由董事長吳東亮（中）等主管代表進行啟動儀式。圖左至右分別為總經理林維俊、獨立董事管國霖、董事郭瑞嵩、董事吳澄清、董事長吳東亮、副董事長魏寶生、獨立董事王美花、獨立董事張敏玉、財務長賴昭吟。記者胡經周／攝影
台新新光金控24日舉行合併揭牌儀式，由董事長吳東亮（中）等主管代表進行啟動儀式。圖左至右分別為總經理林維俊、獨立董事管國霖、董事郭瑞嵩、董事吳澄清、董事長吳東亮、副董事長魏寶生、獨立董事王美花、獨立董事張敏玉、財務長賴昭吟。記者胡經周／攝影

總經理 董事長 吳東亮 台新新光金控

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