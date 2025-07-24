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台新金控與新光金控 今日舉行合併揭牌儀式

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台新金控與新光金控今（24）日舉行合併揭牌儀式，由台新新光金控董事長吳東亮（中）宣告正式完成合併程序。記者胡經周／攝影
台新金控與新光金控今（24）日舉行合併揭牌儀式，由台新新光金控董事長吳東亮（中）宣告正式完成合併程序。記者胡經周／攝影

台新金控與新光金控，今（24）日舉行合併揭牌儀式，由台新新光金控董事長吳東亮宣告正式完成合併程序。合併後將以「台新新光金控」新品牌揭開新篇章。並躍升為台灣第四大金控。

這是台灣首次合意金融業併購案，未來是否挑戰前三大金控地位，台新新光金總經理林維俊表示，會在現在的基礎上努力，而且還是要經營有成績，才會反映到股價，「往前衝，一直都是我們的目標」。

台新新光金控副董事長魏寶生、台新新光金控總經理林維俊、台新新光金控財務長賴昭吟等主管也參與啟動儀式。

台新金控與新光金控，今（24）日舉行合併揭牌儀式。記者胡經周／攝影
台新金控與新光金控，今（24）日舉行合併揭牌儀式。記者胡經周／攝影

總經理 董事長 台新新光金控

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