台新新光金控今揭牌 吳東亮發員工信：打造台灣最優質金融巨擘

台新（2887）新光金控24日正式合併，總資產規模8.58兆元，躍升市場第四大金控。台新新光金控24日上午舉行揭牌儀式，慶祝台灣首宗金控公司合意併購案成功。而董事長吳東亮也發出員工信，盼台新新光金控的同仁，都有著堅不可摧的向心力與使命感，一同打造台灣最優質的金融巨擘而共同努力！

吳東亮員工信全文如下：

台新新光金控的團隊夥伴，大家好！

2025年7月24日是台灣金融發展史上一個重要的里程碑，這一天是台新與新光兩家金控正式合併的大喜日子。合併後更名為「台新新光金融控股股份有限公司」，資產規模高達8.3兆元，一躍成為我國金控產業的前四強。

台新新光金融控股公司旗下子公司的金融業種超過10個以上，意味著未來有更多面向客戶、服務民眾的機會。在經濟規模的加持下，以永續創新的企業理念,藉由「品牌、人才、平台」的相互拉抬，台新新光金控的經營成效、服務品質、人才養成與培育等面向，勢將大幅躍升。此等可預見的未來，將不僅為社會及股東作出卓越貢獻外，更重要也將為台新新光金控所有的同仁們，帶來無與倫比的成長契機。

立於大象的肩膀看世界，眼界與發展必將有所不同。於邁向接下來充滿挑戰與機會的路徑上，機會永將伴隨壓力而來。但相信只要我們並肩攜手共進，彼此選擇信任與堅守，讓我們共創這段可預見且精彩的歷史機遇，共同見證並形塑充滿新機與競爭力的台新新光金控。

我父親是新光集團創辦人吳火獅先生，他有一句名言:「維持現狀即是落伍，研究發展才有進步」，並堅信企業經營有成也應取之社會、用之社會，這與台新「認真、創新、永續」的精神是一脈相承的。我們一路走來始終秉持著這份理念。在這段即將到來的整合期間，我深知內部人事穩定與人才慰留的重要性。

作為引領蛻變舵手的本人，近期與所帶領的夥伴們，無論在公開或私下場合，都為他們加油打氣，鼓勵他們繼續留在這可發揮優秀戰力的更大舞台，為個人職涯寫下更豐碩、且更具競爭優勢的歷程。

猶記得台新銀行的創始股東，有數千位都是來自新光人壽的同仁們，就我所知，創始股東中目前還有許多仍是在職的新光人壽的夥伴們。有這一層歷史淵源，我堅定地相信台新新光金控的同仁們，都有著堅不可摧的向心力與使命感，願意為打造台灣最優質的金融巨擘而共同努力！

祝台新新光金融控股股份有限公司的同仁們

展業順利！心想事成！闔家安康！