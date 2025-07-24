美元貶！新台幣強升逾1角 再現29.2字頭

市場預期FED將在9月啟動降息，美元指數本周偏弱，今早指數向97關卡靠攏。台北外匯經紀公司新台幣一早開升走升，以29.32元開盤，升值4.2分；開盤後15分鐘內就再升破29.3元，最高匯價來到29.256元，勁揚1.06角。

匯銀表示，今早持續有外資匯入款，而出口商方面，受到新台幣升破29.3元，升高拋匯心理因素。

目前歐盟與美國正邁向達成一項貿易協議，市場預計美國將對歐洲商品課徵 15% 的全面性關稅，這與美日達成的協議類似。對多數國家而言，8 月 1 日仍是貿易關稅談判的最後期限，投資人對最終結果依然保持觀望。

美元指數自今年初的108.487開始下跌，今年以來跌幅達10.3%，而目前聯邦資金利率仍達4.5%。市場預期，FED最快在9月降息，年底前將降息2碼，屆時聯邦資金利率會下滑至4%。