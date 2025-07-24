雙貸族逼近40萬人！徐佳馨：市場翻轉恐欲哭無淚

房價高漲、房貸限制多，加上利率攀升，不少有殼一族借信貸補缺口。住商機構觀察聯徵中心最新統計，全台同時持有房貸、信貸的「雙貸族」人數，於4月達到39.8萬人，創下歷史新高。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，疫後房價持續高漲，加上通膨帶動生活費，令不少民眾僅能房貸、信貸雙軌並行，長此以往，若槓桿操作太大，恐有財務危機。

根據聯徵中心最新數據，自2012年有統計以來，歷年4月雙貸族人數皆保持約28~30萬人區間，直至2019年這一波房市多頭開始，雙貸族人數逐漸攀升，不僅突破30萬人大關，到今年4月為止，已逼近40萬人。

總計自2019年4月至2025年4月為止，7年時間暴增10萬3,863位雙貸族，換算增幅高達35%；另外，雙貸族人數不僅創下新高，每人平均背負的房貸金額高達619萬元、信貸金額約112.8萬元，亦是歷年最高。

賴志昶指出，先前房市多頭，全台房價快速拉升，不少購屋族看到市場持續火熱，深怕現在不進場以後便買不起，因此就算頭期款資金不足，也寧願經由信貸補上資金缺口。

但在近期限貸氛圍濃厚，此類雙貸方案已少見於市場，因此研判近期適逢貸款延撥情況，雙貸人數仍持續攀高，除房價高漲有關之外，股市投資風氣較盛，亦吸引有房族持續向銀行借錢加碼投資。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，下半年面臨全球地緣政治影響，又有「關稅帝君」干擾金融環境，市場波動風險提高，加上央行推出信用管制措施以來，房市前景不明朗。