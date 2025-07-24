新壽為全台名列前茅大房東 「祖產」一分未賣

談到新光金（2888）創辦人吳東進這一路走來，最大的委屈，應該是新光營運下滑後，遭外界指控「賣祖產」救新光的負面形象。

吳東進身邊親友人表示，吳東進在1986年父親吳火獅倒下後，接手新光集團以來，從未賣過一分祖產，所謂祖產，包括起家厝南東大樓、建國北路新光產險大樓、永樂町新光人壽纖維大樓，都是吳火獅手中留下的，目前都安在，其中南東大樓的都更，增值利益高達50億元。

吳東進接掌家族事業後，早期買進相當多的大樓、土地，在公司有需要時進行處分，剩下沒賣出的部分，創造了430億元不動產增值利益，交給新光人壽，為人壽事業打下堅實基礎，連近期被輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳相中的北士科T17及T18地上權，也是在市場便宜的時候入手。

對於外界指稱，吳東進賣敦南誠品大樓祖產，實際上新光是在以36.2億元買進敦南誠品大樓後，28年後才以REITs方式出售，這28年包括每年2億元租金及170餘億的處分利益，賺進逾200億元。

至於聯勤、南山人壽大樓、信義計劃區A8及A11的處分，部分是為了資產活化，其餘也都賺進價差，為新光集團創造利益。

細數新光集團旗下的知名不動產標的，包括板橋傑仕堡、板橋大樓、原中華開發大樓、杭北大樓，以及南港轉運站等，都是吳東進早期購入的資產，另外油庫口基地、台中傑仕堡、原中華開發大樓、新竹大樓等，更都是滿租情形，顯見眼光精準。