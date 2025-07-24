台新、新光金合併 吳東進：兄弟山頂會合 再創高峰

台新金控（2887）、新光金控（2888）24日合併，新光金控前董事長吳東進放下過去恩怨，在合併的關鍵時刻，以新光金控創辦人及未來金控董事長吳東亮的兄長身分，首度表態釋出期許與祝福，期盼大和解，讓過去「兄弟登山，各自努力」，升華為「兄弟登山，山頂會合，再創高峰」的新境界。

親近吳東進友人表示，吳東進作為新光金控創辦人與家族長子，心中懷抱期許，向合併的夥伴、股東與社會大眾致上最深祝福。他祝福「新新兄弟金控」合併成功、整合順利、願景落實，成為台灣金融界典範，也讓吳家這個新光老舗的榮光，在未來世代持續發光發熱。

友人轉述吳東進想法，吳東進認為，台灣的金融市場，正處於轉型浪潮之中。利率環境、保險制度、數位轉型、永續ESG等挑戰層出不窮。面對這一切，「台新新光金控」的誕生，象徵的不僅是兩家金控合體，更是向未來宣示的決心，未來要做的不只是更大，而是更好、更穩、更有韌性，真正肩負起企業對國家、對人民的責任。

1986年新光集團創辦人吳火獅驟逝。吳東進臨危受命，承擔重任，在新光合纖、新光紡織（1419）進行多次增資解決財務危機。接著，關係企業包括1991年大台北瓦斯上市、1992年新光人壽上市、新光吳火獅紀念醫院啟用、1995起新光三越各大分店開幕、新光保全上市，1988年台証證券成立、1992年新光投信設立等重大的關鍵時刻，吳東進從未缺席，甚至台新銀行1992年創設，吳東進都全力支持扮演最大資金提供者的角色。

對於合併後的挑戰，吳東進認為，合併後的首要任務是穩定軍心、融合文化，讓每一位同仁都能安心工作、發揮所長，避免內耗與人才流失，為日後更深層的整合奠定穩固基礎。友人轉述吳東進談話表示，合併後的重頭戲就是如何快速達成整合綜效，將是接下來的重要任務。