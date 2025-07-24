悼邱正雄！上海商銀獨董陳木在：為人謙沖 自律甚嚴 一肩扛下 公私皆然

行政院前副院長邱正雄日前辭世，享壽83歲。他歷任副閣揆、財政部長及央行副總裁，消息傳出各界紛紛悼念。曾任財政部常務次長的現任上海商銀（5876）獨立董事陳木在，對邱正雄的去世「哀慟惋惜之至」，追念邱正雄「為人謙沖、做事細膩」，於公於私都是一肩扛起。

邱正雄擔任財政部長時，陳木在由財政部常務次長轉任當時的農民銀行董事長，邱正雄算陳木在的長官。陳木在悼念邱正雄，表示「我和邱正雄部長長期近身受益良多。他為人謙沖，關懷深刻。做事細膩執著，硺磨再三，自律甚嚴，一肩扛下，公私皆然」。陳木在也感念邱正雄推薦他參加艾森豪獎金會，對邱正雄因病辭世，「令人哀慟惋惜之至」！