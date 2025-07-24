金控競爭新局面…台新新光金資產規模逾8.3兆 今天揭牌

台灣金控版圖今天將出現重大改變。台新金控與新光金控正式完成「新新併」，成立台新新光金控，合併後資產規模突破八點三兆元，一舉躍升為台灣第四大金控。這不僅是史上首件合意金控併購案，更宛如台灣金融業的「冰與火之歌」，新一波三大家族金控集團間的權力遊戲才要展開。

台新新光金揭牌儀式今天上午將在台新金控總部大樓舉行，主要由台新新光金董事長吳東亮、總經理林維俊主持。下午並將舉行合併酒會，預計邀請近千名來賓出席，除了政界人士，還包括商界人士、駐外代表等。而在新金控的高層人事安排方面，據了解，前新光金控董事長魏寶生可望擔任台新新光金副董事長。

金融業人士指出，吳家主導的台新金與新光金長期在金控排名中落居下風，加上台新金在合併彰銀一役中「元氣大傷」，此次新新併總算讓台新金董事長吳東亮吐了一口怨氣，正式進軍前三名金控家族勢力，與國泰金蔡宏圖、富邦金蔡明忠與蔡明興兄弟檔，以及中信金辜家三方形成新一輪的競逐格局。

尤其去年中信金也大動作搶親新光金，最終雖未成局，但已埋下吳、辜兩大金控家族勢力爭奪的伏筆。

在業務層面，台新金長期以銀行與證券為主體，即使併入保德信人壽，但壽險版圖始終難與前三大金控抗衡。此次納入新光人壽，不僅補齊台新在壽險領域的缺口，也完成金控「銀行＋壽險＋證券」三位一體的完整布局。

雖外界對新壽資本壓力與營運體質仍抱持觀望態度，但中華信評金融服務評等部資深副總經理張書評認為，銀行主體的金控納入壽險，看準的就是壽險貢獻獲利能力，結合銀行與保險通路，具備共同銷售優勢。

國內金控版圖，國泰金與富邦金長年穩居金控資產規模第一與第二，掌握壽險、銀行等多元業務線，在市占率與獲利能力上具絕對優勢。但隨著吳家透過合併擴大戰線，金控業將面臨更多跨家族、跨領域的版圖對壘與治理競爭。