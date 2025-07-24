國票金增資 公股諮詢金管會

國票金（2889）擬辦現金增資3億股以對旗下虧損嚴重的樂天純網銀增資，於正式提案董事會討論前，於昨（23）日先行就此議題進行董事溝通。據了解，包括公股董事在內，對於辦理現金增資的必要性與時程，以及是否有替代方案等，提出多項疑問，考量現增主要目的是為樂天增資，公股方面不排除諮詢金管會以對相關法規與可能做法釋疑。

據透露，針對辦理現增的必要性與時機，提出疑問的董事包括公股在內，主要關注是否國票金本身一定要辦理現金增資，才有能力對樂天銀增資？有沒有其他的替代方案可以選擇，比方動用短期融資、子公司減資或盈餘上繳等；對樂天銀增資的時間，是否可以等到確定觸及虧損至資本額三分之一時再進行；以及是否應對其他子公司績效一併檢討等。

據了解，由於相關疑慮的釐清，均涉及主管機關管理金控、純網銀等的法規要求，例如金控舉債限制、重要財務指標比率、純網銀觸及虧損上限的實際裁罰時機等，因此公股陣營基於公司治理、維護股東權益、董事職責等，不排除再行了解或諮詢金管會意見或說明，以利綜合評估做好是否支持增資的決策。

金管會日前表示，純網銀增資規定虧損不得逾資本額三分之一，樂天銀行資本額100億元，半年報虧約27億元還不到三分之一，但三家純網銀中，將來銀行、連線銀行LINE Bank，都在虧損未達資本額三分之一前就辦理增資，LINE Bank今年並第二度增資，在增資前會先減資彌補虧損，且純網銀申設就有徵詢大股東要有持續增資的心理準備。