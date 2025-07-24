凱基銀、聯邦銀准辦高端財管

金管會去年送出耶誕大禮，鬆綁銀行申請高端財管2.0牌照的管理資產規模（AUM）門檻，多家中型銀行申請近期並陸續獲准。據悉，部分銀行研擬後續申請進駐亞洲資產管理中心高雄專區，可以新設分行，因此評估即使剛好在專區內已有分行，也擬申請新設，以增加分行據點與調整分布區域的彈性，進駐專區同時兼顧通路布局。

金管會去年底取消申請財管2.0的管理資產規模門檻限制後，對於各項標準達標、就差資產規模還不夠大的中型銀行來說，是一大利多，包括聯邦（2838）、遠東、高雄銀以及凱基金控旗下凱基銀等業者，都有意進軍並陸續送件，其中，凱基銀、聯邦銀已分別在本月7日與昨（23）日獲金管會核准開辦高端財管業務，與大型金控、公股行庫一同競逐富豪理財與未來亞資專區跨境業務的商機。

這其中，部分銀行在高雄亞資專區的地域範圍內，原本就已經設有分行，有的則無。由於獲准進駐亞資中心高雄專區，可以同步申設新分行，因此部分業者雖然是利用既有的區內分行增加新業務的方式，來辦理亞資專區內開放試辦的各項業務，但也有業者評估，還是可以趁此機會申設新分行，然後再將原本設在專區地域內的分行，進行遷址，同步調整分行通路的布局，補強較欠缺分行的區域市場。

根據指出，比起大型民營銀行與公股行庫來說，中型銀行本身的分行家數本來就相對較少，或可能分行的分布區域較不均衡，但是因為政策基於銀行家數過多，對於申設新分行或分行遷址都有許多規定，因此既然可以在申請進駐高雄專區的同時，允許新設專區分行，原本剛好在區內就設有的舊分行，或許可以評估遷址，來進一步完善分行通路的配置。