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熱錢湧 台幣升破29.4元

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

美元指數回貶，以及外資匯入款挹注下，新台幣匯價昨（23）日盤中一度升值逾1角，收盤升勢收斂至9分，以29.362元收盤，升破29.4元， 成交量為16.18億美元。匯銀預估，昨日外資匯入款約6億至8億美元。

昨日外資再買超台股84.3億元，7月來累計買超台股近2,000億元，達1,988億元。昨新台幣匯價以29.42元開盤，隨後即升破29.4元，全日的高低匯價區間在29.42元至29.308元間，震盪區間達1.12角。

匯銀表示，昨天外資匯入款帶動新台幣匯價走升，而出口商則交易規律並無異常。但匯銀人士認為，要留意7月台股進入現金股利發放旺季，外資未來恐仍有匯出需求，昨天出口商賣匯意願仍相對偏強。

央行統計，昨日美元指數下滑0.56%，非美貨幣全面走升，歐元升值049%。亞幣中，韓元升值0.76%，成為最強亞幣，日圓升值0.66%居次，星幣升值0.33%，新台幣升值0.31%，人民幣升值0.17%。

匯銀指出，美國總統川普於周二宣布，已與日本達成一項貿易協議，對等關稅從25%降至15%，該消息在昨日同時提升日股和日圓走勢。匯銀預測，美元指數再度偏弱，日圓在避險需求推升，以及今年底有機會升息等因素下，相對具升值潛力，預估未來12個月日圓匯價可能走升至140左右。

外資 台幣 台股

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