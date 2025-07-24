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大專期貨模擬賽 67隊晉級

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
縱橫期海 模擬交易競賽結果揭曉 圖／經濟日報提供
縱橫期海 模擬交易競賽結果揭曉 圖／經濟日報提供

為使校園年輕人藉由臺灣期貨交易所提供的虛擬交易所進行模擬交易，增進期貨專業知識及瞭解期貨交易風險控管的重要性，期交所與經濟日報合作舉辦「2025年縱橫期海Trade Like a Pro－大專院校模擬交易競賽活動」。歷經長達二個多月，競賽結果揭曉，67隊符合資格隊伍取得進入複賽資格。

該競賽活動初賽於5月12日至7月16日進行，總計47個交易日，共吸引48所大專院校、286隊共1,029位學生組隊報名參賽。歷經長達二個多月，在臺股行情變動下，競賽排名不斷更迭變化，最後競賽結果終於揭曉，接下來將有67隊符合資格隊伍取得進入複賽資格。

期交所指出，在這次競賽的初賽階段，由臺灣科技大學資訊管理系「我們一定隊」、及世新大學財務金融系的「割韭菜小分隊」與「世目以待」奪得前三名，展現強勁的競爭實力。

此外，進入前十名的隊伍，包括來自長榮大學、銘傳大學、中山大學及中原大學等校的優秀隊伍。複賽階段仍有其他具實力的隊伍共同角逐最終冠軍，整體賽況激烈，後續發展值得關注。

期交所說，「2025年縱橫期海Trade Like a Pro－大專院校模擬交易競賽活動」複賽將於8月11日至10月15日將正式開始，複賽期間各隊仍須完成臺股期貨、小型臺指期貨、微型臺指期貨、臺指選擇權、臺灣中型100 期貨、黃金期貨、臺幣黃金期貨及股票期貨等商品中至少六項，且交易天數亦須達該階段競賽期間交易日二分之一以上。

為鼓勵採取穩健之交易策略及重視風險控管，最終成績將先依「夏普比率」前30名，再依全賽事「總獲利金額」排序取前20名，冠軍團隊獎金8萬元，指導老師獎金3萬元。

另外，初複賽符合資格的參賽隊伍隊員（學生），將於複賽競賽結束後隨機抽出「好學獎」50名，每名可獲7-ELEVEN購物金500元，以鼓勵參賽同學積極參與，學習期貨交易相關知識。

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