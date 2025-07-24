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台新新光今揭牌 躍金控四哥 魏寶生傳出任副董

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
根據消息人士指出，魏寶生將擔任台新新光金控副董事長。聯合報系資料照
根據消息人士指出，魏寶生將擔任台新新光金控副董事長。聯合報系資料照

台新金控（2887）、新光金控將於今（24）日合併為「台新新光金控」，總資產規模8.58兆元，躍升市場第四大金控。台新新光金控今日將舉行揭牌儀式及盛大慶祝酒會，慶祝台灣首宗金控公司合意併購案成功。

另外，台新金昨日公告董事變動，法人公司代表人改派新光金控董事長魏寶生，今日起生效。另外，據消息人士指出，魏寶生將擔任台新新光金控副董事長。

台新新光金控小檔案 圖／經濟日報提供
台新新光金控小檔案 圖／經濟日報提供

台新新光金控今日將舉行揭牌儀式及盛大慶祝酒會，據了解，除董事長吳東亮、總經理林維俊及多位金控高層出席，包含財金界大老、政壇重量級人物、工商團體、金控合作廠商，以及法個金客戶等逾百位來賓也會共襄盛舉。

人事布局方面，台新金昨日晚間公告董事變動，法人明淵股份有限公司改派代表人，由王自展改為魏寶生，成為新董事，自今日起生效。

另外，根據消息人士指出，魏寶生將擔任台新新光金控副董事長，繼續在新金控與同仁一起奮鬥。其他的人事布局也將於日後陸續公布。

為發揮金控綜效，台新金與新光金合併案，經雙方各於2024年10月9日股東臨時會決議通過，於2025年3月31日奉金管會核准在案，雙方合併基準日訂為7月24日，更名為「台新新光金融控股股份有限公司」（TS），股票代號延用台新金的2887。

此案是台灣首宗金控公司合意併購案，且此整併案將使新金控成為國內第四大金控業者，對市場版圖將產生關鍵影響。

據金管會公告的金融控股公司合併報表財務資料，截至2025年3月15家金控公司總資產排名，合併後的台新新光金將成為台灣第四大金控，總資產規模達新台幣8.58兆元，僅次於國泰金、富邦金與中信金。

與此同時，2002年2月19日掛牌上市的新光金控，公開發行長達23年，也於今日下市，正式走入歷史，而新光金股東所持有的股票改為台新新光金控，以新光金1股普通股換發台新金控普通股0.672股及辛種特別股0.175股，最終價格會以今日雙方收盤價計算。

董事長 台新金控 台新新光金控

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