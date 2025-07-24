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證券劃撥餘額 暴增千億
中央銀行昨（23）日公布6月金融情況，象徵散戶投資信心的證券劃撥存款月底餘額增至3.4兆元，為2024年11月以來新高，並且呈現連三月增長；6月單月暴增1,071億元，為一年來最大增量。
央行經研處副處長葉盛分析，主要是6月股市回穩，投資人信心恢復，帶動證券劃撥存款餘額走揚。
資料顯示，台股6月平均股價指數22,014點，較5月上漲743點，為三個月高點，散戶投資信心回籠，為證券劃撥存款餘額回升主因。
至於外國人新台幣存款在6月下滑至1,558億元，為今年2月以來新低。葉盛表示，這代表外人新台幣資金投入股市。
央行表示，受到新台幣匯率升值影響，6月外匯存款餘額8兆2,392億元，逾兩年半最低。
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