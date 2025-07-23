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保險局暫行措施 9家壽險業受惠金額約2687億

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
保險局暫行措施，9家壽險業受惠金額約2687億。圖／本報資料照片
保險局暫行措施，9家壽險業受惠金額約2687億。圖／本報資料照片

金管會本月上旬對壽險業的台幣大升值災難發布暫行措施，保險局副局長陳清源今日指出，目前有9家已向保險局申請釋出責任準備金，共獲許可釋出金額合計有2686.93億，此外，原本申請有10家，但仍有1家尚在審查中，因此目前通過的有9家。

金管會也指出，依照先前所發壽險業暫行措施的函令，適用日期至今年12月31日，因此，後續若有9家以外的壽險公司擬釋出責任準備金，仍可向保險局申請。

陳清源也指出，已要求業者在半年報揭露釋出的責準金的金額，而只要是釋出責準金，不論是全入損益表，或是入外匯價格責任準備金，都必須在半年報上揭露。

根據業者所發重訊內容統計，目前已獲金管會核准可釋出責任準備金入外匯價格變動責任準備金的共有9家壽險公司，包括了新壽、南山、國壽、富壽、台新、三商美邦、元大、遠雄、第一金人壽，合計有2164.11億進入外價準備金，而轉入6月當期損益的金額則有523億元。

保險 金管會 壽險公司

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