海域溺水事件頻傳 保險理賠金額年增近1倍

暑假已至，對於登山或是游泳、潛水等海域活動，金管會不但鼓勵民眾要加保登山及海域綜合險，同時根據金管會出具的最新統計，去年的海域險理賠金額暴增，從112年的259.8萬增至489.7萬，但承保人數及保費收入都比112年低，113年的承保人數及保費收入分別為53925人、1233萬元，低於112年的62601人、1456萬元，海域活動風險升高由此可見。

若從登山險理賠金額來觀察，則承保人數及保費收入、理賠金額三項指標在113年均較112年下降，113年的承保人數及保費收入、理賠金額，分別為15萬9966人、3057萬元、 3153萬元，低於112年的21萬6732人、4532萬元、3916萬元，但整體來看，登山險的投保人數、保費、理賠金額等相關業務量指標，仍遠大於上述海域活動險，統計目前國內共有9家產險承保登山險，包括富邦、泰安、明台、旺旺友聯、新光、華南、國泰世紀、新安東京、兆豐，而承保海域險的共12家，包括富邦、泰安、明台、新光、華南、國泰世紀、兆豐、台灣、和泰、第一、中國信託、南山。

金管會今日指出，配合行政院「向山致敬」、「向海致敬」政策，已請產險公司完備「登山綜合保險」及「海域活動綜合保險」等專屬保險商品，除涵蓋一般傷害保險及旅行平安保險所承保的意外事故保障外，特別針對民眾從事登山或特定海域活動時可能面臨特定事故，如登山活動造成之中暑、高山病、凍傷等；或從事特定海域活動造成之潛水夫症、失溫、海洋弧菌感染等所致死亡、失能及醫療費用損失，提供保險保障。另民眾亦可衡酌自身需要選擇加保「緊急救援費用保險」，提供被保險人因登山或海域活動發生事故所支出之搜尋費用、救護費用等，以獲得更完整保障。

保險局副局長陳清源說，一般的網路線上投保上限為1千萬元，但由於海上活動與登山活動風險性較高，所以承保限額不會高到1千萬元，據保險局調查，一般保險公司所銷售的身故保險金額未超過500萬元，及保險金額不超過10%的醫療實支實付險。

陳清源舉例，若以登山綜合險所涵蓋的身故及失能險、醫療險、緊急救援險等三層面的保額及保費來看，這三種險的保額若分別為200萬、20萬、50萬，則1天的保費分別為72元、47元、47元，合計1天保費為166元，5天的總保費則為830元。

至於海域險，則分成風險較高的第一類，包括了衝浪、浮潛以外的潛水活動、風浪板、滑水、水上摩托車、磯釣，以及第二類的游泳、拖曳傘、獨木舟、泛舟艇、香蕉船、橡皮艇、拖曳浮胎、 水上腳踏車、手划船、立式划槳等等。倘若同樣以上述三類的保額分別為200萬、20萬、50萬來看，第一、二類保費，每天分別為111元、77元；69元、48元；87元、61元；合計一日保費為267元、186元。五天的第一、二類保費，則分別為442元、308元；131元、91元；349元、243元；合計五日總保費為922元、642元。