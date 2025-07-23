7銀行大砍ATM提款額度 金管會籲勿濫用去風險化

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

今年起已有7家銀行大砍數存戶以金融卡在ATM提款額度，又以中信銀兆豐銀第三類數存戶（數三戶）每天只能領1萬元最低引關注，銀行局副局長王允中說，銀行控管風險需兼顧比例原則、衡平考量，「不希望看到銀行以去風險化處理」。

這7家業者包括郵局、兆豐銀、臺銀、中信銀、合庫銀、彰銀、及台新銀也公告9月23日起，全面大砍數存戶的ATM提款額度。據了解，後續還有多家銀行準備跟進。

目前各家銀行數存戶與實體帳戶的ATM提款額度，幾乎都是一樣，例如實體帳戶金融卡每日可在ATM提款12萬或15萬元，數存戶也是相同。

但數存戶警示帳戶比例節節攀升，為嚴控警示戶，各銀行紛紛揮下大刀，多從數存戶的ATM提款額度開鍘。

若以每日提款額度來看，郵局、合庫都從15萬元，調降到10萬元（實體與數存同降），台新銀數三帳戶也降到10萬元，臺銀數三帳戶砍到8萬元，彰銀數位戶降到5萬元，兆豐和中信銀數存戶最低，提領額只剩下1萬元。

這樣激烈的「去風險化」引發市場關注。王允中今天說，法規並未規定各銀行ATM提款限額，都由各銀行自行風險評估。

各銀行近期陸續大砍ATM提款限額，主要考量風險評估、帳戶屬性等，但金管會希望各銀行採取風險控管措施，需兼顧比例原則，衡平考量服務便利性與安全性，不希望看到銀行去風險化方式處理。

目前數位存款帳戶依開戶的身分驗證強度，分三類。第一類（稱數一）是指全新客戶以自然人憑證搭配視訊、或實體帳戶線上開新戶。

第二類（稱數二）是既有客戶以原先存款帳戶或信用卡驗證開新戶；第三類（稱數三）是以其他銀行存款帳戶線上開戶，身分驗證強度最弱，也讓各銀行從這裡開始開刀。

ATM 中信銀 兆豐銀

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