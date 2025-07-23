獨家／壽險業今年上半年誕生六張「百億神單」 合計銷售千億元

壽險業今年上半年誕生了六張「百億神單」，對比去年同期僅有三張銷售突破百億元的保單，今年表現更為亮眼；業者指出，這六張「百億神單」分別是：國泰人壽「萬美利」、國泰人壽的「月月泰利」、安聯人壽「吉利發發」、南山人壽「鑫富雙享2」、新光人壽「美傳家」及富邦人壽「美富紅運」，這六張保單合計售出約1,000億元。

壽險業者資料顯示，今年前六月，共有六張保單銷售金額突破百億元，國泰人壽「萬美利利率變動型美元終身壽險(定期給付型)」前六月銷售金額突破270億元，為目前市場上唯一銷售突破200億元的保單。國泰人壽「月月泰利台外幣變額年金保險」，前六月銷售額超過180億元。

緊追在後的是新光人壽「美傳家外幣利率變動型終身壽險」，前六月新契約保費突破120億元；富邦人壽「美富紅運外幣分紅終身壽險」在前六月銷售額超過100億元，也是唯一銷售金額破百億元的分紅保單。

據了解，還有兩張保單銷售也突破百億大關，安聯人壽「吉利發發變額萬能壽險」在今年前五月銷售額達到160億元；南山人壽「鑫富雙享2台外幣變額年金」，前五月銷售金額也超過130億元。

業者指出，這六張百億神單利變、投資、分紅都有，分布較為平均，在利變型方面，美國聯準會仍維持較高的基準利率，使美元計價保單的宣告利率相較新台幣計價保單仍具吸引力，持續吸引追求利率保障及中長期資產配置的投資人。投資型部分，前六月新契約保費2,026.63億元，較去年同期增加54.8%，顯示同樣具有吸引力，加上壽險公司積極與銀行通路合作，亦帶動投資型保險銷售。