金管會准9壽險釋2687億元責準金 近兩成入帳盈餘穩獲利

金管會放寬政策救半年報，允許壽險業釋出過往特定保單多提存的責任準備金，最多可認列40%，以抵禦匯損、穩定獲利。截至7月23日止，共9家壽險業完成備查，申請釋出金額高達2,686.93億元，估算其中約近兩成入6月盈餘中。

金管會指出，業者可自由選擇將釋出責準金，部分或全數轉入外匯價格準備金或當期稅前盈餘。

據各業者公告，這9家壽險業者合計有2,164.1億元轉入外匯準備金水庫，換算下來，差額約523億元已認列為6月當期盈餘，等於約近兩成比例進帳獲利，包括第一金人壽、南山人壽等皆有入帳。

據公開資訊觀測站，首波釋出責準金者包括國壽、富邦、南山、新壽、台新人壽、元大人壽、三商美邦、遠雄、第一金人壽等9家，皆需於半年報中揭露責準金釋出與其財報影響。

這項政策帶來三大效益，一、約500億元入帳盈餘，有助平衡市場波動下的虧損，法人估6月壽險業整體有望損益兩平，甚至可能小幅獲利。

二、逾2,100億元轉入外匯準備金者，可當RBC的自有資本（分子）有效緩解增資壓力，三、提升壽險業半年報RBC，有利後續申請TW-ICS過渡措施。

為避免外界誤解數字過度美化，金管會要求，若責準金釋出選擇於6月入帳，影響數需揭露於半年報；若延至7月或8月再認列，則應在年報中揭露，確保財務資訊透明。

依壽險公會QA舉例，若當期釋出責準金共1,200億元，業者選擇其中600億元入外匯準備金，則另600億元即為入帳盈餘。

依規定，想要釋出責準金者，可在每月1日起的15個工作天內向金管會申請備查，政策適用至2025年12月31日止。

保險局副局長陳清源表示，此次首波釋出者以金控旗下壽險公司為主，多為配合半年報認列。至於未來幾個月是否還會有其他業者跟進，則視個別業者匯損壓力與經營規劃調整。