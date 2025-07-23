台新新光金高層人事布局揭曉 魏寶生接台新董事、傳任金控副董

台新金控（2887）、新光金控（2888）將於24日正式合併為「台新新光金控」，總資產規模達新台幣8.58兆元，躍升市場第四大金控。外界關注新金控高層人事布局，而台新金控也在23日晚間公告董事變動，由王自展改為新光金控董事長魏寶生，24日起生效。另外，據消息人士指出，魏寶生將擔任台新新光金控副董事長。

台新金控也在23日晚間公告董事變動，法人明淵股份有限公司改派代表人，由王自展改為新光金控董事長魏寶生成為新董事，自7月24日起生效。

另外，據消息人士指出，魏寶生將擔任台新新光金控副董事長，繼續在新金控與同仁一起奮鬥。其他人事布局也將於日後陸續公布。

魏寶生實務經驗豐富，過去曾任金管會保險局長、凱基銀行董事長、美亞產險董事長、友邦證券董事長、友邦證券投顧董事長、富盛投顧副董等職。魏寶生執掌過人壽、證券、銀行、產險、投顧等公司，如今也將成為台新新光金控一大戰將。

台新金與新光金合併案經雙方各於2024年10月9日股東臨時會決議通過，於3月31日奉金管會核准在案，雙方合併基準日訂為7月24日，更名為「台新新光金融控股股份有限公司」（TS），股票代號延用台新金的2887，此案為台灣首宗金控公司合意併購案，且此整併案將使新金控成為國內第四大金控業者，對市場版圖將產生關鍵影響。