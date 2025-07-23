快訊

雙颱共舞！「竹節草」颱風今晚生成 大罷免投票日影響機率曝光

被警抓住要求出示證件！啦啦隊女神嚇壞直呼救命 中壢警分局曝原因

中職／魔鷹50轟達陣「雙手指天」 寫史上第三快紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

台新新光金高層人事布局揭曉 魏寶生接台新董事、傳任金控副董

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光金董事長魏寶生。記者林澔一／攝影
新光金董事長魏寶生。記者林澔一／攝影

台新金控（2887）、新光金控（2888）將於24日正式合併為「台新新光金控」，總資產規模達新台幣8.58兆元，躍升市場第四大金控。外界關注新金控高層人事布局，而台新金控也在23日晚間公告董事變動，由王自展改為新光金控董事長魏寶生，24日起生效。另外，據消息人士指出，魏寶生將擔任台新新光金控副董事長。

台新金控也在23日晚間公告董事變動，法人明淵股份有限公司改派代表人，由王自展改為新光金控董事長魏寶生成為新董事，自7月24日起生效。

另外，據消息人士指出，魏寶生將擔任台新新光金控副董事長，繼續在新金控與同仁一起奮鬥。其他人事布局也將於日後陸續公布。

魏寶生實務經驗豐富，過去曾任金管會保險局長、凱基銀行董事長、美亞產險董事長、友邦證券董事長、友邦證券投顧董事長、富盛投顧副董等職。魏寶生執掌過人壽、證券、銀行、產險、投顧等公司，如今也將成為台新新光金控一大戰將。

台新金與新光金合併案經雙方各於2024年10月9日股東臨時會決議通過，於3月31日奉金管會核准在案，雙方合併基準日訂為7月24日，更名為「台新新光金融控股股份有限公司」（TS），股票代號延用台新金的2887，此案為台灣首宗金控公司合意併購案，且此整併案將使新金控成為國內第四大金控業者，對市場版圖將產生關鍵影響。

董事長 台新金控 台新新光金控

延伸閱讀

台新金、新光金明合併 林伯翰一封信盼讓世界刮目相看

吳東進穩掌新光三越、順利推舉吳東昇續任董座 下一步劍指台新新光金

新新併金完美收官飆新高！台新金配息率5％創高 這10檔ETF搶先卡位

魏寶生談新新併「員工已接到聘書」 洪士琪用這八字形容心境

相關新聞

台新新光金高層人事布局揭曉 魏寶生接台新董事、傳任金控副董

台新金控（2887）、新光金控（2888）將於24日正式合併為「台新新光金控」，總資產規模達新台幣8.58兆元，躍升市場...

金管會公布最新以房養老統計 四大行庫包辦近9成申辦量

金管會今日發布最新的以房養老業務統計。據金管會最新統計顯示，截至114年6月底，俗稱以房養老的「商業型不動產逆向抵押貸款...

銀行降數存戶ATM提款額度 金管會：應兼顧比例原則

近期多家銀行陸續宣布調降數位存款帳戶ATM提款額度，金管會今天表示，法規並無特別規定ATM提款限額，主要是看銀行風險評估...

台新金、新光金明合併 林伯翰一封信盼讓世界刮目相看

台新金（2887）、新光金（2888）將於24日正式合併，與此同時，2002年2月19日掛牌上市的新光金控，也將終止上市...

金管會准9壽險釋2687億元責準金 近兩成入帳盈餘穩獲利

金管會放寬政策救半年報，允許壽險業釋出過往特定保單多提存的責任準備金，最多可認列40%，以抵禦匯損、穩定獲利。截至7月2...

銀行為防詐調降數存戶ATM提領限額 銀行局：要符合比例原則

銀行因防詐而調降數存戶的ATM提領限額，若造成民眾不便該如何處理？金管會銀行局副局長王允中對此回應，金管會有二大原則，一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。