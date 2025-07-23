銀行為防詐調降數存戶ATM提領限額 銀行局：要符合比例原則

銀行因防詐而調降數存戶的ATM提領限額，若造成民眾不便該如何處理？金管會銀行局副局長王允中對此回應，金管會有二大原則，一是兼顧比例原則，二是衡平考量；其中對於比例原則，王允中指出，金管會除了最不希望看到銀行用完全「去風險化」方式處理之外，倘若用過度激進手段去防制，卻對狀況改善並未有多大助益，而且反而造成民眾過多的不便，這時就視同有違比例原則。

舉例來說，銀行都是因為防詐之故，而調降單日及單次提領金額，例如，中信銀日前宣布從12萬的限額大幅調降至1萬元，但若調降之後對於數存戶的警示戶下降功效有限，卻讓客戶感到極大的不變，這時就有違比例原則。

王允中指出，銀行對於數存戶和一般存款帳戶若採取調整對ATM的每日提款限制，都是和銀行評估風險及客戶風險屬性等考慮之後來採取，也意謂這些措施都和防詐阻詐有關，但金管會這裡則希望要兼顧比例原則，且衡平考量服務的便性利與安全性，尤其最不希望直接看到「去風險化」方式來處理，對此，今年金管會已在7月4日請打詐督導主管到銀行局開會，已有布達相關的原則。

目前除了中信銀之外，兆豐銀的數位帳戶亦從6月23日起，每日ATM提款上限限縮為1萬元，估計有22萬名存款戶受到影響；中信銀則有約73萬多存戶受影響；此外，彰銀也宣布，自8月4日起加入行列，旗下105萬名數存戶若未辦理權限提升，則ATM提款額度縮減為5萬，至於31.5萬戶的第三類存款帳戶，若透過雲支付進行扣款，除非銀行願提升交易權限，否則每筆消費上限為1萬元。