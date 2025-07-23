金管會公布最新以房養老統計 四大行庫包辦近9成申辦量

金管會今日發布最新的以房養老業務統計。據金管會最新統計顯示，截至114年6月底，俗稱以房養老的「商業型不動產逆向抵押貸款」，核貸件數為9642件，核貸額度約558億元，相較114年3月底分別成長3.66%、4.69%。

其中，前四大銀行分別為合庫、土銀、一銀、華銀，金額分別為201.55億、120.04億、92.75億、77.04億元，核貸件數分別為3201件、2511件、1524件、1267件，前四大銀行合計囊括總件數比重、總金額比重，分別為88.18%和74.25%，尤其件數更囊括了快9成的比重，集中度之高由此可見。

而若以區域的集中度來看，仍以北北基4772件，占比49.4%快過半的比重為全台最高，其他桃竹苗、中彰投、高屏地區則各有1134件、1467件、1058件，核貸金額北北基共337.15億，占比6成，桃竹苗與中彰投分別為45.37億、60.16億。

目前已有16家銀行提供商業型不動產逆向抵押貸款的服務，除一般貸款方案外，亦有結合信託及保險商品者，年長者可依據其實際需求，選擇適合的貸款方案。

為方便民眾瞭解及獲取相關資訊，金管會銀行局已於官網設置專區，並可連結到中華民國銀行商業同業公會全國聯合會網頁，提供相關業務概況及統計資料，以取得目前各銀行辦理該項業務之相關訊息。

對於以房養老的業務是否有受高利率及房市狀況不佳的影響，包括會否因為房市不佳，使想養老的民眾本想賣房，結果改作以房養老？對此銀行局副局長王允中指出，以房養老是已持有房子的民眾作財務規畫，會去精算何時辦理較划算，並不見得是因為房子難賣所以才轉作以房養老；金管會也統計，第二季的承作件數季成長3.66%、金額季增4.69%，至於第二季季增的金額增幅則較第一季縮小，但倘若以年度來看，金額成長率仍大於件數成長率。

金管會統計，已有16家銀行開辦，15家核貸。目前仍以北北基的增幅大於其他地區，不論件數或金額都如此，王允中分析，應和北部房價較有抗跌性有關，也使民眾申請意願較高。而女性的申辦比重越來越高，現在已到57.52%，平均承作年限為22.16年。