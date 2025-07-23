證交所推動券商導入零信任

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

臺灣證券交易所22日舉辦「推動證券商導入金融零信任說明會-網路安全」，計有110餘位證券業者辦理金融零信任架構專責單位主管與承辦人參加，說明會圓滿成功，廣獲與會嘉賓好評。

證交所表示，為推動證券商導入零信任架構，本次會議以網路安全為主題，首先企業應加強網路區隔與極細微分段部署，避免單一系統受攻擊時影響整體網路，同時可透過軟體定義網路（SDN）技術以提升網路管理彈性，也能依據帳號角色與使用需求動態分配資源，實現更細緻的流量管控。

資料傳輸全面採用端對端加密技術，有效防止敏感資訊在傳輸過程中遭竊，結合具有整合或收集事件日誌的網路分析工具與即時監控機制，可即時偵測異常並快速回應事件。

軟體 證券商 證交所

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