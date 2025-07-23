亞資中心高雄專區啟用 北富銀與富邦人壽首批進駐

「亞洲資產管理中心高雄專區周二（22日）在高雄正式啟用，台北富邦銀行與富邦人壽作為首批進駐專區的金融機構，分別由總經理郭倍廷與總經理陳世岳親自出席領證揭牌，展現對政府推動亞資中心政策的高度支持。

富邦集團將以深耕台灣、連結國際的經營優勢，積極推動試辦業務，為台灣資產管理產業注入制度化與國際化的新契機。

北富銀總經理郭倍廷指出，高雄專區的推動，有賴主管機關、地方政府與業者三方協力合作，而銀行業在其中扮演關鍵角色，必須同時兼顧「風險治理」、「制度落實」與「國際標準接軌」三大任務。北富銀將以完善的「3K管理能力」為基礎，從KYC（了解客戶）、KYP（了解商品與業務）、KYE（了解員工）三個面向出發，構築具備國際水準的資產管理風控體系，全面提升服務品質與營運效能。

富邦人壽總經理陳世岳表示，富邦人壽將以高雄苓雅分公司為營業據點進駐專區，聚焦高資產客戶的財富管理需求，推展財富管理與國際保險（Offshore Insurance Unit, OIU）兩項試辦業務，並與北富銀等國內金融機構合作推動保險融資服務。未來將視業務發展規劃，擴大合作至富邦證券國際證券業務分公司（OSU），協助客戶提升資產運用效率，滿足多元需求，亦有助政府留才引資，共同壯大台灣金融市場。