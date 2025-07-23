北富銀、富邦人壽高雄專區正式揭牌 三軸並進打造國際級資產管理平台

「亞洲資產管理中心高雄專區聯合揭牌典禮」22日於高雄隆重舉行，台北富邦銀行與富邦人壽作為首批進駐專區的金融機構，分別由總經理郭倍廷與總經理陳世岳親自出席領證揭牌，展現對政府推動亞資中心政策的高度支持。兩家機構亦承諾將善用富邦集團深耕台灣、連結國際的經營優勢，積極推動試辦業務，為台灣資產管理產業注入制度化與國際化的新契機。

北富銀總經理郭倍廷指出，高雄專區的推動，有賴主管機關、地方政府與業者三方協力合作，而銀行業在其中扮演關鍵角色，必須同時兼顧「風險治理」、「制度落實」與「國際標準接軌」三大任務。北富銀將以完善的「3K管理能力」為基礎，從KYC（了解客戶）、KYP（了解商品與業務）、KYE（了解員工）三個面向出發，構築具備國際水準的資產管理風控體系，全面提升服務品質與營運效能。

在KYC方面，北富銀導入香港、新加坡等私人銀行標準，深入掌握客戶財富與資金來源；KYP則著重建構跨商品、跨國的風險防護機制，涵蓋信託質借、保單融資、金融資產組合擔保融資（Lombard Lending）、家族辦公室與跨境金融服務等創新業務；KYE方面則系統性培育具備國際水準的專業人才，強化內部風控與合規訓練，打造高風險意識與專業兼備的團隊文化，進一步厚植台灣財富管理產業的專業基礎與長期發展實力。

富邦人壽總經理陳世岳表示，富邦人壽將以高雄苓雅分公司為營業據點進駐專區，聚焦高資產客戶的財富管理需求，推展財富管理與國際保險（Offshore Insurance Unit, OIU）兩項試辦業務，並與北富銀等國內金融機構合作推動保險融資服務。未來將視業務發展規劃，擴大合作至富邦證券國際證券業務分公司（OSU），協助客戶提升資產運用效率，滿足多元需求，亦有助政府留才引資，共同壯大台灣金融市場。

資產管理業務的推展，是一項整體金融治理能力升級的長期工程。北富銀持續深化風險控管與合規管理，連續兩年榮獲金管會「永續金融評鑑」前25%績優銀行肯定，並榮獲《財資雜誌》（The Asset）2024永續金融獎、《全球商業雜誌》（Global Business Magazine）「台灣最佳風險管理銀行」等多項國內外專業獎項，展現穩健經營的承諾與實力。

富邦人壽則在商品創新、風險管理、通路經營與社會責任等面向表現優異，為第九屆唯一榮獲經濟部「國家產業創新獎」的保險業者。除深耕台灣市場外，亦積極拓展國際業務，海外據點涵蓋韓國、香港、越南等亞洲市場，並連續14度獲《世界金融雜誌》評選為「台灣最佳保險公司」，持續協助客戶實現長期財務規劃與世代傳承目標。