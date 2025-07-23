銀行降數存戶ATM提款額度 金管會：應兼顧比例原則

近期多家銀行陸續宣布調降數位存款帳戶ATM提款額度，金管會今天表示，法規並無特別規定ATM提款限額，主要是看銀行風險評估考量；金管會希望銀行採取管控時，要兼顧比例原則，在服務便利與安全間取得平衡，「不希望去風險化方式處理」。

兆豐銀、合庫銀、中信銀與台新銀等多家銀行，近日針對數存戶調降ATM提款額度。中信銀行近日也公告，第3類數位存款帳戶每天在ATM提款限額，將從目前新台幣12萬元下降到1萬元，7月28日起生效。台新銀也針對數存戶與一般存款帳戶，9月23日起調降提款額度。

金管會銀行局副局長王允中在例行記者會表示，銀行對ATM提款限制，主要是考量風險評估、帳戶屬性等，因此有這類控管措施，法規對提款限額並無特別規定。金管會是希望銀行採取管控時，要兼顧比例原則，在服務便利與安全間取得平衡，「不希望去風險化方式處理」。

王允中說明，7月4日有請銀行打詐督導主管到銀行局開會，也有向業者說明相關原則。

數位存款帳戶依身分驗證方式不同，共分為3種類型，第1類是透過自然人憑證在線上開立的帳戶；第2類是已開立自行存款帳戶的既有客戶在線上加開的帳戶；第3類為他行存款或信用卡客戶或既有自行信用卡客戶在線上開立的帳戶。