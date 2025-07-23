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王道銀率先業界首推多語系智能客服 多達六種外語可通 友善服務再升級

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

為了落實公平待客的精神，王道銀行（2897）持續精進金融友善舉措，為照顧外語人士與聽語障人士的需求，推出「多語系智能客服即時問答」服務，為業界首創除了中文之外，亦提供包括英語、日語、泰語、越南語、菲律賓語、印尼語等共六種外語的智能客服即時問答功能。

王道銀行並將視訊客服服務升級為「視訊及文字雙輔助客服」服務，提供24小時的智能、電話與視訊客服服務，解決客戶各項金融服務的問題與需求，讓客戶享有零時差、零距離的即時服務。

王道銀行推出業界首創的「多語系智能客服即時問答」服務，除了中文之外，亦提供包括英語、日語、泰語、越南語、菲律賓語、印尼語等共六種外語的智能客服即時問答功能，客戶可透過王道銀行官網或行動銀行APP進入智能客服頁面，並直接以上述六種外語輸入即可進行智能客服對答，提升跨國語言溝通效率及對於外籍客戶的服務。

此外，有鑑於網銀解鎖及更改手機號碼等身分認證業務須透過視訊進行，為照顧聽語障族群的需求，王道銀行推出24小時「視訊及文字雙輔助客服」服務，在視訊驗證過程中，客服人員會主動辨識客戶是否需要文字輔助服務並開啟文字對話框，客戶即可同步使用視訊及文字與客服人員對談，提升溝通品質，亦讓聽障語障族群可不受時間與地點的限制，線上即可順暢溝通，讓金融友善服務再升級。

王道銀行亦提供客戶24小時智能客服、免付費網路電話客服、電話客服與視訊客服服務，不論是查詢帳務、掛失卡片或諮詢方案等，客戶都能獲得最即時的回應；王道銀行將持續關注多元族群的需求，優化金融友善舉措，讓每一位客戶都能享有精品級的服務體驗。

視訊 王道銀行

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