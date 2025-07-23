林伯翰：新光金的良實基礎加台新金的雄心壯志 飛躍台灣土地

新光金控明日將被台新金控合併，新光集團創始股東之一的林家大股東林伯翰今日以「再會吧！親愛的新光金控」為題發文表示，做為創業家族的第三代之一、他深深地以身為新光集團的一分子為榮、雖然新光金控消減了，但是仍然以另外一個型態留存下去。願以新光金的良實基礎加上台新金的雄心壯志，飛躍世界永遠光耀在台灣的土地上，「光無所不在、心與您同在」。

林伯翰也呼籲，從明天起新光所有成員就放下所有的成見，一起努力不懈打拼下去、為所有的股東、員工打造新的金控集團。讓關心新光的社會大眾、主管機關、乃至於世界，對新光的未來表現刮目相看，才是新光唯一的出路。全文如下：

是一個值得紀念的日子也是一個令人傷感回憶的開始。

自2002年初成立上市以來歷經23個年頭，當初在新光人壽（93年上市）吳東進董事長與力世證券董事長黃重仁的合作之下共同創立「新光金控（股）公司」上市代號（2888）。

同年由台新銀行（1992年成立己上市）董事長吳東亮與台証證券（己上市）董事長吳東昇共同合作創立「台新金控（股）公司」上市代號（2887）。

2002年6月即因為新光人壽保險公司因應提列196億元保險責任準備金而開啟並宣布兩方同意合併在一起成立「台灣新光金控（股）公司」。卻因為雙方對於合併方式及方向產生分歧而告吹！留下「兄弟登山各自努力」的名言、分道揚鑣各自發展金控公司發展之路。

之後真的各自努力不懈在金融領域上各有展獲，例如新光金為了補足金控版圖上的不足而與台中的聯信銀行合併，並且改名叫「台灣新光商業銀行」，而且增資數十億元一舉把「台灣新光商業銀行」增資成為百億元股本的全國性銀行！爾後再接再厲與「誠泰銀行」合併在一起，進一步狀大了銀行規模。

然後再接再厲把原本的台灣投信今併成了「新光投信」。最後再把原本已經佔32%股本的「元富證券」合併成完全證券子公司。就金控公司而言完成了包括人壽、銀行、證券、投信、創投等完整的金融控股股份有限公司，資產也由2002年上市當時的新台幣6000億元上升到2025年約新台幣5兆數仟多億元。

當然同一時間台新金也沒有聞著，雖然歷經雙卡事件及出售台証證券一時的狀況，但是也是著眼企業發展機會積極的參與彰化銀行的投標作業，可惜最終在內外主客觀因素之下沒有能夠合併成功。不過，仍然利用企業自主力量成立台新票券（之後併入台新銀行）、台新證券、台新投信以及收購保德信人壽改成台新人壽完整了包括人壽、銀行、證券、投信等金控公司版圖。整體資產也達到新台幣3兆多元的規模。

如今迎來了「兄弟登山、各自努力、山頂會合」的境界！終於經過雙方董事會的協商與股東大會的決議同意成立「台新新光金控」。雖然過程中並不平順也不令所有人都滿意，但是即然是「合併」成立就表示仍然是「你中有我、我中有你」不論是兄弟姐妹、新舊股東、創業家族成員、持股法人、外資法人都成了台灣第四大台新新光金控（資產8兆多元）大家族的股東成員。

從明天7/24（四）開始我們就放下所有的成見，一起努力不懈打拼下去、為所有的股東、員工打造新的金控集團。讓關心我們的社會大眾、主管機關、乃至於世界，對我們的未來表現刮目相看⋯⋯才是我們唯一的出路！

最後做為創業家族的第三代之一、我深深地以身為新光集團的一分子為榮、雖然新光金控消減了但是仍然以另外一個型態留存下去。願以新光金的良實基礎加上台新金的雄心壯志，飛躍世界永遠光耀在台灣的土地上，「光無所不在、心與您同在」。

新光 林伯翰敬上

2025、7、23台北