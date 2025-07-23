玉山卡攻暑假旅遊旺季 Unicard韓國消費享最高7.5%回饋

暑假旅遊季來到，玉山銀行推出豐富的刷卡優惠活動，前往日本旅遊刷玉山熊本熊卡好方便；新戶使用玉山Unicard於韓國消費享最高7.5%回饋；玉山世界卡與玉山星宇航空聯名卡提供卡友專屬旅遊禮遇，陪伴卡友暢遊全世界，體驗精彩旅程。

針對喜愛日本旅遊的顧客，玉山熊本熊信用卡卡面以活潑的熊本熊為主角、結合台日特色景點與經典元素設計，其中兩款為日圓雙幣信用卡，在國外消費直接以外幣帳戶中的日幣扣款，減輕日幣匯率變動困擾。即日起至12月31日前日本一般消費加碼至2.5%現金回饋無上限，可於當期帳單直接折抵，且在日本指定商店包含交通卡儲值、機票、住宿、租車、購物、美食與樂園門票等超過30家知名通路，最高享8.5%回饋；新戶首次申辦玉山熊本熊卡正卡，核卡後30天內新增國內一般消費滿3,999元，還能獲得「熊本熊26吋胖胖行李箱」。而喜愛韓國旅遊的顧客，玉山表示推薦申辦玉山Unicard，具有「個人化的隨選方案，打造最適化的信用卡」特色，顧客可視個人的使用習慣，搭配玉山Wallet自由切換「簡單選」、「任意選」及「UP選」回饋方案，9月30日前新戶使用玉山Unicard於韓國消費最高享7.5%回饋，搭配綁定LINE Pay於韓國指定商店消費滿額最高享32.5%優惠。

此外，使用玉山世界卡於國外一般消費享1%現金回饋無上限，登錄活動再享滿30萬元加碼1%、滿60萬元加碼2%優惠，更有專屬機場接送、市區停車禮遇，提升整體旅遊體驗。另持玉山星宇航空聯名卡於星宇航空官方網站/App購票最高享9折優惠，國外一般消費享10元1哩回饋，為常出國的顧客提供更好的用卡服務。

玉山信用卡更推出暑期旅遊限定優惠，即日起至9月30日前，預訂機票、住宿、票券等旅遊行程使用玉山信用卡享優惠，在精選40間知名旅行社、航空及國內旅遊平台(如雄獅、易遊網、星宇航空、Klook、KKday等)刷玉山信用卡登錄活動，滿3萬元享500點玉山e point回饋、滿5萬最高享2%玉山e point回饋等，於9月20日前至國外一般消費刷玉山卡，登錄活動每滿萬元即可參加RIMOWA行李箱抽獎。

玉山銀行提醒卡友於網路上刷卡時切勿將簡訊OTP密碼給予他人、謹慎確認交易幣別與金額，亦可下載玉山Wallet，消費後收到交易通知，即時確認刷卡金額更安心，也可以更直覺查看玉山e point點數的回饋、使用紀錄，輕鬆折抵帳單或兌換到喜歡的商品。