遊戲點數易成詐騙溫床 業者：強化金流備援風控

隨著金流工具日益多元，不具名、易取得、轉手性高的支付方式，近年頻成詐騙集團濫用工具，從電子錢包、虛擬貨幣到遊戲點數都難倖免，其中遊戲點數因其取得便利、儲值門檻低，更時常出現在詐騙案例中。

根據警方過往公布案例，常見手法包括假扮客服誘導儲值、冒充親友要求代購點數，或發送不實連結盜取帳號，或是透過遊戲結識受害人，彼此在遊戲外，利用社群帳號互加好友，誘使受害人購買遊戲點數序號並交出序號，讓玩家在不知情下損失財物。

「對遊戲公司來說，支付管道不是愈多愈好，而是愈穩愈安全。」業者指出，當點數金流被用於詐騙，不只玩家受害，也可能損及品牌信任與形象。因此部分業者選擇「自建支付防線」，希望從源頭強化風險控管。

遊戲業搶攻支付戰場 提升便利與資安並重

智冠旗下的MyCard是台灣最大的數位內容支付平台，橫跨台港澳、中國、東南亞與南美市場，整合超過百種支付工具，並與四大超商、電商平台合作。玩家可透過電信帳單、信用卡、Apple Pay、LINE Pay、街口支付等多元方式儲值。目前MyCard平台合作遊戲多達2400款，iOS與Google暢銷榜前30名中，超過7成與其合作，市占穩固。

為強化資安，智冠表示，於去年導入FIDO國際驗證標準，支援指紋與臉部辨識，截至今年6月底已累積400萬次生物驗證。

大宇資訊則於2021年入主紅陽科技，藉由掌握50.2%股權切入支付市場，強化金流控管與數據掌握。紅陽科技總經理黃懸德指出，因應資安與洗錢風險，目前僅承做自營遊戲商與平台的點數儲值，未涉代儲與代理點數販售。

黃懸德透露，儲值通路中，超商占比最高達45%，其次為信用卡20%、電子支付15%、電信付款10%，顯示消費者依賴通路便利與熟悉的支付工具。

橘子支付則為遊戲橘子集團旗下專營電子支付機構，所有儲值與代收付款業務均由信託銀行監管，開業至今用戶達60萬人，除遊戲相關外，服務涵蓋超商、交通、繳費與6大娛樂消費場景，強化支付滲透率。

街口事件引發支付風險疑慮 遊戲金流備援受矚目

隨著街口支付受母公司與泰山股權交易糾紛、法院查封事件波及，金管會日前表示，街口支付近期都有回報業務狀況，營運逐漸恢復穩定。但引發各界對支付工具風險的疑慮，也讓遊戲平台的金流備援機制受到關注。

智冠表示，若支付工具異常，MyCard會即時下架該選項，並公告替代方式；由於MyCard並非電子支付業者，而是數位內容點數平台，無法收受用戶預先儲值的現金，所有點數卡由銀行提供履約保證，若更換金融機構，也會由接續機構承擔。這樣的設計，被視為降低金流風險的重要保障。

對於街口事件，黃懸德認為，街口事件因金管會已公布並非系統異常或消費者、商家資金履約事件，因此不存在支付備援及維持點數購買不中斷的議題。

他說，如果真的發生街口電子支付遭主管機關廢止許可資格，所有遊戲平台或遊戲公司，都有串接多種支付工具，含銀行、其他電子支付或第三方支付金流公司，也都會提醒無法使用街口支付，請改用其它支付方式；遊戲玩家不急於儲值情況也可至實體通路購買遊戲點數卡，遊戲玩家仍可維持儲值點數不中斷，影響甚微。

此外，橘子支付強調，作為經金管會核准的專營電子支付機構，所有資金業務皆經信託銀行監管，有別於第三方支付公司，風控設計更為完整。

遊戲點數好買也好騙？產官聯手破局詐騙

金流備援與點數安全雖是業者關注重點，但在快速演變的詐騙手法下，消費者自身的警覺依然是最重要的防線。業者私下評論「畢竟，一次錯誤的儲值行為，都可能讓人陷入金錢損失與帳號風險」。

商研院國際數位商業研究所所長戴凡真指出，「不要使用來路不明的支付工具，尤其是與博弈、遊戲點數掛鉤的平台，這些常成為洗錢或詐騙集團的工具。」選擇熟悉、有品牌、有規模的支付業者，才能降低風險。

為有效控管遊戲點數詐騙風險，數發部表示，數位產業署2022年起推動多項具體措施，包含點數業者端導入不定期OTP驗證機制、線上遊戲端會監控異常情形、四大超商端依營業額規模進行限額並設置警語，線上客服端也增加客服處理人力等。

數產署指出，另外輔導重點業者像是遊戲橘子Gash推出延遲入點與線上鎖卡機制，智冠的MyCard也有線上鎖卡機制。截至今年7月已凍結異常帳號數逾1萬7636件，攔阻總金額逾新台幣2億780萬元。遊戲點數詐騙案件數由最高單月1600件下降至今年6月約100餘件，整體來看已有實質成效。

此外，數產署說明，2022年8月起，透過跨部會聯防機制，定期邀集行政院洗錢防制辦公室、台灣高等檢察署、內政部刑事警察局、5大遊戲點卡業者（包含智冠、樂點、競舞、網銀、雷蛇）召開聯防會議，共同合作阻詐。