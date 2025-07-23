第三方支付現亂象 專家籲消費者建立自保防線

第三方支付平台出包，引發信任危機，即便資金設有信託專戶，商家仍因進入司法程序難即時提領，陷入「錢沒不見，卻領不到」的窘境，進而影響消費者權益。專家建議，除查詢合法登錄名單，更須建立自我風險控管機制，避免踩雷。

惡性倒閉、洗錢疑雲 第三方支付接連出事

今年6月，台灣本土第三方支付平台「台灣里TaiwanOpenPay」遭檢警指控涉嫌洗錢約新台幣50億元，不僅大量合作廠商未收到代收款項，消費者還面臨已付款卻收不到商品或服務的風險。

「台灣里」並非個案，類似風險事件在第三方支付領域屢有耳聞，包括有平台遭指控提供博弈及詐騙集團洗錢犯罪等。

數位發展部指出，數發部自2023年7月起推動第三方支付服務能量登錄制度，逐步收緊規範，截至目前通過登錄的業者約有56家。數發部今年3月與6月分別開罰旺沛大數位60萬元與台灣里30萬元，後來陸續廢止2家業者資格，試圖從制度面強化金流監理與風險辨識。

司法調查結果尚未出爐 信託金流提領恐卡關

有廠商和消費者抱怨款項遲遲無法追回，數發部說明，一旦業者涉及詐騙或洗錢，資金雖已設立信託專戶，但仍須待司法釐清後，才能依法處理。台灣里案例已由台灣高雄地方檢察署向法院聲請扣押，因全案已進入司法程序，須待司法調查結果確定後，才能確認後續處理程序。

簡單說，資金仍在信託專戶中，只是提領時程可能要等後續司法流程走完。數發部建議，民眾可先向台灣里國際有限公司提出民事訴訟，要求返還交易款項。

民眾要怎麼做，比較不容易踩雷，數發部指出，目前都會在數產署官方網站公告通過能量登錄的第三方支付業者名單，民眾可到網站上查詢業者名單與聯繫資訊。另外，數產署官網也不定期發布業者違規的行政處分，如果第三方支付業者沒落實洗錢防制相關規定，都會依法開罰，情節重大者也會廢止能量登錄資格。

儘管資金沒有不見，官方也試圖安撫，但對急需資金的商家與消費者來說，依舊可能心慌。商研院國際數位商業研究所所長戴凡真指出，現行法規雖已要求業者設立信託專戶，但這僅是最基本的門檻，「更關鍵的是，政府是否有能力落實持續監管機制。」

她舉例，若銀行發現某支付機構突然關閉帳戶、或金流出現異常，應有義務回報主管機關；「但目前缺乏完善的通報與回應機制，政府往往無法在第一時間察覺異狀，這是制度上仍需補強的盲點。」

LINE Pay、一卡通分家 引發消費者疑慮

除了中小型業者出狀況，規模大的支付平台也面臨結構變動風險。金管會已許可LINE Pay申設專營電子支付機構LINE Pay Money，將成為市場上第10家專營電子支付機構。

由於法規上2家電支業者要獨立經營，一卡通iPASSMONEY與LINE Pay規劃在今年底終止合作。雖然官方保證餘額安全，但部分用戶仍對轉換過程感到不安，反映消費者對制度與資訊不對等的疑慮。對此，一卡通強調，與LINE Pay的任何服務異動將不會影響iPASSMONEY帳戶餘額，只要另外下載登入iPASS MONEYAPP，就可繼續正常使用帳戶餘額。

金管會強調，LINE Pay還是第三方支付業者、只能綁定信用卡消費，本來就無轉帳功能，用戶權益不受LINE Pay Money申設影響。

消費者申訴熱點曝光 帳號停權、資金卡關惹議

行政院消保處統計行動支付的申訴案件中，以LINEPay與街口支付為大宗。民眾常見兩大問題，第一，是LINE帳號遭停權後，儲值的LINE POINTS、LINEPay資產無法使用，也難以提領或轉出，消費者擔心遭平台沒收資金，缺乏實際救濟管道。

第二，是提款或交易延遲問題，有街口支付用戶反映，提款長時間停留在「處理中」階段，遲遲未到帳，客服也無明確時程回覆，造成資金安全焦慮，亦有網友不滿表示，「街口客服只會叫我等」。

街口支付回應表示，目前提供多元客服管道，包括APP、電話與Email，均會在1至3個工作天內回覆處理，強調系統與流程正常、客服通暢。

LINE Pay則回應表示，帳號停權原因繁多，建議用戶優先解決帳號問題。此外，根據LINE POINTS使用條款，若因帳號停權導致無法使用點數，平台將不負補償責任。

針對LINE Pay相關問題，戴凡真指出，「LINE帳號本非實名制，卻與金融帳戶綁定，這本身是系統設計的一大挑戰。」當帳號遭停權或封鎖時，連帶影響用戶在平台上的數位資產安全，成為數位金融平台融合社群系統的潛在風險。

消費者自保原則 信任與控管不能少

面對百家爭鳴、轉變快速的行動支付市場，戴凡真強調，「信任」與「風險控管」是消費者選用支付工具的兩大原則。選擇熟悉、有品牌、有規模的支付業者，才能降低風險。

同時，消費者也可以建立起自我風險管理習慣。例如不將主力銀行帳戶直接綁定支付App、使用中介帳戶處理交易、定期清空儲值金額等。

她表示，「很多人以為那只是小錢，但對某些人來說不是。」面對快速演變的數位金融生態，建立信任機制與風險自律，不僅是政府與業者的責任，更是消費者自保的關鍵起點。