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聯邦銀行開辦財管2.0搶高資產商機 金管會點頭

中央社／ 台北23日電
聯邦銀行。圖／聯合報系資料照片
聯邦銀行。圖／聯合報系資料照片

金管會今年3月全面開放銀行辦理財管2.0業務，各家銀行皆摩拳擦掌準備，金管會今天宣布，同意聯邦銀行辦理高資產客戶適用的金融商品及服務，這是第19家獲准搶進億元級高資產商機的銀行。

金管會2020年8月7日訂定發布「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」，並在今年3月3日修正部分條文，全面開放銀行辦理高資產業務，及採取分階段放寬業務項目。

金管會今天發布新聞稿，聯邦銀行已就辦理業務的人才培育與配置、商品研發、客戶投資風險管理等相關資源或資訊系統投入提出具體規畫，並建立責任地圖，強化董事會及高階管理人員問責機制，以形塑良好企業文化，並持續落實公平待客與公司治理。

金管會將持續關注本項業務的發展情形，透過法規鬆綁及導入相關監理措施，鼓勵金融機構持續提升財富管理人才及系統投資，提供客戶多樣化及客製化之金融商品及服務，促進台灣財富管理業務發展及強化銀行的國際競爭力，以提升台灣在亞洲資產管理市場的地位。

金管會 財富管理 聯邦銀行

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