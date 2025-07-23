停用潮釀信任危機 街口支付事件「嗶」出市場3警訊

街口支付受母公司股權交易事件波及，一度引發用戶提款潮、通路停用潮，儘管目前風波漸息，但部分街邊小店家仍觀望尚未恢復使用。在「嗶經濟」逐漸成為消費主流之際，此事件正好可以重新檢視相關機制，讓便利與信任兩者兼顧，徹底保障權益。

街口支付成立近10年，累積681萬用戶、30萬商家，曾登上台灣電子支付龍頭；不料母公司街口金融科技捲入泰山企業股權糾紛，法院裁准返還投資款新台幣36億元，並假執行查封資產，引發市場信心動搖。

擔心資金安全，民眾急著提領儲值金，一度出現「系統忙碌」訊息；電商平台momo與PChome隨即下架街口支付，多家零售與餐飲業者也暫停該支付工具，掀起信任危機。

為穩定市場情緒，街口支付董事長梅驊與總經理范庭甄出面強調，所有用戶儲值金與商家代收款，皆由信託銀行100%獨立保管，不受公司財務狀況影響。街口也密集拜訪商家解釋，金管會則每日追蹤業務狀況。根據統計，從7月11日至15日，街口支付帳上平均餘額維持40億元，商家恢復上線的比率逐日提升。

街口支付表示，先前停用街口支付的大型通路已陸續恢復到9成，還沒恢復的以中小店家、街邊店為主。

早餐店老闆娘Kiki在店內啟用街口支付2年多，但目前改成現金交易，直到23日上午還是認為「怕會收不到錢，先等風波過了再說」；巷弄的部分麵攤、小型停車場也依然張貼停用街口支付的告示，顯示小業者抗風險的能力和對法規現況的認知，不比大業者，只願採取最保守的做法。

電支與第三方支付怎麼分？一圖看懂差異

探究問題根本前，先觀察市場版圖。金管會2015年發布電子支付機構管理條例，開啟台灣電子支付戰國時代；如今「嗶經濟」已融入日常，從晚餐到手搖杯，手機幾秒就能完成交易。

金管會2024年上修無現金支付目標，設定2026年交易筆數80億筆、金額達10兆元。據統計，交易筆數已於今年初提前達標；至今年5月底，電子支付帳戶總用戶達3263萬人，月增42萬人。

行動支付泛指透過手機支付，依技術可分NFC感應式（如Apple Pay、Samsung Pay）與掃碼式，屬電子支付與第三方支付範疇。

對消費者而言，電子支付與第三方支付皆能「代收、代付」，但只有電子支付可轉帳、儲值、提領，代收付範圍也更廣。目前國內有20家兼營電支機構（含銀行與中華郵政），以及9家專營機構。比較所有電支機構，一卡通用戶694萬戶居冠，街口支付681萬戶居次，全支付約600萬戶、悠遊卡359萬戶、玉山Wallet與全盈支付也超過200萬用戶，其他還有愛金卡、橘子支、歐付寶、簡單行動支付（ezPay）等。

以今年5月交易金額來看，街口支付以62.2億元居首；全支付與全盈+PAY也表現不俗，背後有全聯與全家強大會員與通路支撐。

LINE Pay進軍電支 行動支付版圖再洗牌

第三方支付如「傳球者」，將消費者金流轉交賣家。因應電商龐大金流需求，不少平台自設第三方支付公司。

目前數發部登錄56家第三方支付業者，較具規模且知名的共6家，包含連加網路（LINE Pay）、藍新科技、綠界科技、富胖達公司（Foodpanda）、樂購蝦皮、九易宇軒（91APP）等，均為日均代收付餘額逾10億元、未滿20億元的第三方支付業者。

依規定，若日均代理收付逾20億元，須向金管會申請電支執照，受其監理。LINE Pay交易量持續成長，今年初申請成立LINE Pay Money，金管會7月17日已核准設立，拿到執照後將成第10家專營電支業者，由於其擁有龐大的LINE社群用戶基礎，預料將帶動新一波市場版圖重組。

信託帳戶保障資金 但信心危機仍具殺傷力

雖然電子支付與第三方支付名稱相近，實則有所差異。電子支付由金管會監理，門檻高，須具備5億元實收資本額與專屬執照；兩者皆須設立信託專戶，資金與公司資產完全隔離，保護用戶權益。

金管會強調，用戶儲值金、商家代收款都放在信託帳戶，受保管銀行獨立管理，不得任意動用，也不受債權強制執行。這背後意味，電子支付業者萬一財務出狀況、甚至破產，並不會影響信託帳戶資金。

金管會說明，信託帳戶資金不能被任意使用，不能當作週轉金，也不會因業者欠錢而被債權人強制執行，「用戶跟商家的錢不會不見，都在信託專戶中」。

相比之下，第三方支付僅辦理「代理收付實質交易」，由數發部管理，無資本額限制。2023年起，為防堵洗錢與詐騙，數發部建立能量登錄制度，攜手金管會收緊管理。目前雖無執照門檻，但未完成反洗錢與能量登錄者不得提供第三方支付，屬「類特許」監理。

在消費者申訴管道方面，電子支付服務若有爭議，根據金融消費者保護法規定，民眾可先向業者提出申訴，若處理未果，即可向評議中心申請評議；第三方支付如果有爭議，民眾可向第三方支付業者或地方政府消費者保護管道申訴。

電支財務惡化需增資改善 專家：強化資訊揭露更安心

即便信託專戶保障資金安全，仍有民眾擔心母公司風險波及街口支付，「還是會擔心，所以趕快把儲值金領出來」。金管會官員指出，電支業者若累積虧損超過資本額一半，須立即通報並增資改善，且金管會會密切追蹤業者財務狀況。

金融消費評議中心董事、銘傳大學金融科技學院副教授林盟翔指出，以法規上來說，相關資金都會在信託專戶，「其實不用太擔心」；但會擔心街口支付此次案例，影響電子支付生態系未來發展，畢竟，未來消費者如果看到類似消息，也可能擔心業者出狀況。

林盟翔建議，金管會平常皆有針對電子支付業者進行監理，可適度針對個案或通案對外說明，金管會可強化相關資訊揭露，像是說明業者針對用戶資金、代收款項100%交付信託及在途款項處理等狀況，讓消費者放心。

品牌信任是關鍵 街口事件給市場3警訊

商研院國際數位商業研究所所長戴凡真指出，金融體系核心是信任，「街口事件如同銀行擠兌風潮，是信任裂痕引發的危機」。

她強調，電子支付保障程度高於銀行，但品牌信任仍是關鍵，「沒必要把錢放在不安心的地方」，道出消費者真實心理。

綜觀此次事件，市場可觀察3點，一、便利與信任缺一不可，主流工具若信任崩盤也難倖免；二、信託專戶與外部監理是關鍵防線；三、教育與溝通不可少，讓用戶理解資金並非由公司直接控管，有助降低恐慌與誤解。